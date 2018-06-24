البنك المركزى: 3.414 تريليون جنيه إجمالى الدين العام بنهاية ديسمبر 2017

القاهرة (أ ش أ)

أعلن البنك المركزى عن ارتفاع الدين العام المحلى ليبلغ 414ر3 تريليون جنيه، ما يمثل 83.8 % من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية ديسمبر الماضي، منه 84.7 % مستحق على الحكومة، و8.2 % على الهيئات العامة الاقتصادية و7.1 % على بنك الاستثمار القومى.

وأشار التقرير الشهرى للبنك المركزى الصادر اليوم الأحد، إلى أن رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة بلغ 2.893 تيريليون جنيه فى نهاية ديسمبر الماضى، بزيادة قدرها 8ر207 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالى 2017 - 2018، فيما بلغ صافى رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 278.5 مليار جنيه بارتفاع قدره نحو 56.2 مليار جنيه.

وأضاف أن صافى مديونية بنك الاستثمار القومى مطروحا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية واستثمارات البنك فى الأوراق المالية الحكومية (أذون وسندات) قد بلغت نحو 242.3 مليار جنيه بانخفاض قدره 10.4 مليار جنيه.