video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 24 يونيو 2018 12:21 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

"إنجة" المنافس الأبرز لأردوغان يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة التركية

الأحد، 24 يونيو 2018 11:20 ص
"إنجة" المنافس الأبرز لأردوغان يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة التركية تصويت المرشح الرئاسى التركى
كتبت إسراء أحمد فؤاد
إضافة تعليق

دعا المرشح التركى للانتخابات الرئاسية، محرم إنجة الأتراك للنزول والتصويت من أجل مستقبل البلاد، وذلك خلال الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية التركية التى تجرى اليوم، الأحد، ويتنافس فيها 5 مرشحين للفوز بمقعد الرئيس.

ومحرم انجه مرشح الرئاسة عن حزب الشعب الجمهوري العلمانى وهو منافس قوى لأردوغان حيث يتمتع بكاريزما قوية، حيث حاول جمع القوى المعارضة التركية المقسمة، والتى تعانى منذ فترة طويلة، من انحطاط معنوياتها خلال الحملة الانتخابية.

 

 

 

 

 

ودعا نشطاء أتراك على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، للتصويت لمحرم، من أجل مستقبل البلاد للحيلولة دون الدخول فى نفق الديكتاتورية، حيث وعد إنجه خلال حملاته الانتخابية بإنهاء توجه تركيا نحو الحكم الاستبدادى فى ظل حكم أردوغان، وقال: "لو فاز إردوغان سيستمر التنصت على هواتفكم.. وسيستمر الخوف سائدا.. إذا نجح أنجه ستكون المحاكم مستقلة" وأضاف إنه سيرفع حالة الطوارئ السائدة في تركيا في غضون 48 ساعة من انتخابه.

وولد إينجة في 1964 بيالوفا شمال غربي البلاد، وهو أستاذ فيزياء سابق، خاض الحملة الانتخابية أمام أردوغان بشراسة وبأسلوب قتالى يرغب فى ازاحة الرئيس الحالى عن الحكم، ووقع الاختيار عليه ليمثل حزب الشعب الجمهوري المعارض (اشتراكي ديمقراطي) رغم أنه أخفق مرتين في تولي رئاسته. وهو أب لابن واحد.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو يفضح تلاعب النظام التركى فى انتخابات الرئاسة لصالح أردوغان

هاشتاج مرشح الرئاسة التركية "انجه" ينافس أردوغان ويتصدر تويتر فى تركيا

محرم انجة

تركيا

اخبار تركيا

اخبار تركيا اليوم

انتخابات تركيا

انتخابات رئاسية

اردوغان




لا تفوتك
القبض على قاتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه بالجيزة

القبض على قاتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه بالجيزة

التعليم: أسئلة امتحان الأحياء للثانوية المتداولة على صفحات الغش غير صحيحة

التعليم: أسئلة امتحان الأحياء للثانوية المتداولة على صفحات الغش غير صحيحة

إنطلاق امتحانات الأحياء والديناميكا وعلم النفس والاجتماع بالثانوية العامة.. طلاب كفر الشيخ يتوقعون سهولة الامتحان.. ومدير أمن سوهاج: استنفار أمنى كامل بكافة الإدارات التعليمة.. وقلق يسيطر على طلاب الإسكندرية

إنطلاق امتحانات الأحياء والديناميكا وعلم النفس والاجتماع بالثانوية العامة.. طلاب كفر الشيخ يتوقعون سهولة الامتحان.. ومدير أمن سوهاج: استنفار أمنى كامل بكافة الإدارات التعليمة.. وقلق يسيطر على طلاب الإسكندرية

برعاية إيطالية.. مركز بحوث الشرطة يعقد أولى الدورات التدريبة للأفارقة فى القاهرة.. روما تستعين بالشرطة المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.. و 22 جنسية تتدرب على أحدث أساليب مكافحة الجريمة المنظمة

برعاية إيطالية.. مركز بحوث الشرطة يعقد أولى الدورات التدريبة للأفارقة فى القاهرة.. روما تستعين بالشرطة المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.. و 22 جنسية تتدرب على أحدث أساليب مكافحة الجريمة المنظمة

قبل موقعة مونديال روسيا.. 3 مباريات لا تنسى بين مصر والسعودية

قبل موقعة مونديال روسيا.. 3 مباريات لا تنسى بين مصر والسعودية

لو بتحبى الضفاير.. اعرفى إزاى تعمليها بأكثر من شكل فى خروجاتك المختلفة

لو بتحبى الضفاير.. اعرفى إزاى تعمليها بأكثر من شكل فى خروجاتك المختلفة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة