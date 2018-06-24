"إنجة" المنافس الأبرز لأردوغان يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة التركية

كتبت إسراء أحمد فؤاد

دعا المرشح التركى للانتخابات الرئاسية، محرم إنجة الأتراك للنزول والتصويت من أجل مستقبل البلاد، وذلك خلال الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية التركية التى تجرى اليوم، الأحد، ويتنافس فيها 5 مرشحين للفوز بمقعد الرئيس.

ومحرم انجه مرشح الرئاسة عن حزب الشعب الجمهوري العلمانى وهو منافس قوى لأردوغان حيث يتمتع بكاريزما قوية، حيث حاول جمع القوى المعارضة التركية المقسمة، والتى تعانى منذ فترة طويلة، من انحطاط معنوياتها خلال الحملة الانتخابية.

Biz Yalova’da Saffet Çam Ortaokulu’nda eşim, oğlum ve gelinim ile birlikte çocuklarımızın ve memleketimizin geleceği için oyumuzu kullandık. Haydi herkes koşa koşa sandığa, oyunu kullanmayan kalmasın. pic.twitter.com/FtzyIdItJr — Muharrem İNCE (@vekilince) June 24, 2018

ودعا نشطاء أتراك على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، للتصويت لمحرم، من أجل مستقبل البلاد للحيلولة دون الدخول فى نفق الديكتاتورية، حيث وعد إنجه خلال حملاته الانتخابية بإنهاء توجه تركيا نحو الحكم الاستبدادى فى ظل حكم أردوغان، وقال: "لو فاز إردوغان سيستمر التنصت على هواتفكم.. وسيستمر الخوف سائدا.. إذا نجح أنجه ستكون المحاكم مستقلة" وأضاف إنه سيرفع حالة الطوارئ السائدة في تركيا في غضون 48 ساعة من انتخابه.

وولد إينجة في 1964 بيالوفا شمال غربي البلاد، وهو أستاذ فيزياء سابق، خاض الحملة الانتخابية أمام أردوغان بشراسة وبأسلوب قتالى يرغب فى ازاحة الرئيس الحالى عن الحكم، ووقع الاختيار عليه ليمثل حزب الشعب الجمهوري المعارض (اشتراكي ديمقراطي) رغم أنه أخفق مرتين في تولي رئاسته. وهو أب لابن واحد.