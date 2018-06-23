وكالة إيرانية: مقتل جنرال من الحرس الثورى الإيرانى فى سوريا

أ ف ب

أعلن الحرس الثورى الإيرانى، السبت، مقتل أحد جنرالاته فى سوريا خلال مهمة تقديم استشارات للقوات الموالية للحكومة السورية، وجاء فى نبأ قصير أوردته وكالة أنباء الحرس الثورى الإيرانى، أن "الجنرال الميدانى شاهرخ دائى بور استشهد فى مدينة البوكمال فى سوريا خلال مهمة تقديم استشارات للقوات الموالية للحكومة السورية".

ولم تعط الوكالة أية معلومات حول ظروف مقتل الجنرال الذى عرفت عنه على أنه قائد سابق لوحدة خلال الحرب الإيرانية - العراقية (1980-1988)، وأصيب خلال هذا النزاع قبل أن يتولى مناصب متعددة فى سلاح المدفعية.

والبوكمال الواقعة فى شرق سوريا على بعد كيلومترات فقط من الحدود العراقية سيطرت عليها القوات الموالية للحكومة السورية وحلفاؤها فى نوفمبر 2017 من أيدى مقاتلى تنظيم "داعش، وبحسب المرصد السورى لحقوق الإنسان، فإن القوات الحكومية السورية استعادت فى 11 يونيو مواقع كان تنظيم "داعش" تمكن من دخولها فى قسم من المدينة خلال فترة حوالى 72 ساعة بعد هجوم أطلقه إثر سلسلة هجمات انتحارية دامية.