وسائل إعلام عراقية تكشف نقاط اتفاق التحالف بين تكتلى حيدر العبادى ومقتدى الصدر

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كشفت وسائل إعلام عراقية، عن أهم بنود اتفاق رئيس الوزراء حيدر العبادى، وزعيم التيار الصدرى بشأن تكتل سائرون والنصر.

وذكرت قناة السومرية نيوز، الليلة، أن البنود شملت، تحالف عابر للطائفية، والاثنية، يشمل جميع مكونات الشعب العراقى، والاستمرار بمحاربة الفساد، وابعاد الفاسدين عن مواقع الدولة والحكومة وتقديم من يثبت بحقه ملفات فساد إلى القضاء العراقى، كما يعزز دور المؤسسات الرقابية، فى مكافحة الفساد والرقابة، كذلك تشكيل حكومة تكنوقراط من الكفاءات، بعيدا عن المحاصصة الضيقة.

كملت شملت البنود دعم وتقوية الجيش والشرطة والقوات الأمنية وحصر السلاح بيد الدولة والحفاظ على هيبتها وما تحقق من انجازات، ووضع برنامج اصلاحى لدعم الاقتصاد العراقى فى جميع القطاعات، والحفاظ على علاقة متوازنة مع الجميع بما يحقق مصالح العراق وسيادته واستقلاله وعدم التدخل فى شؤون الدول كما لا يسمح بتدخل الاخرين فى شؤون العراق، ودعم اصلاح نظام القضاء العراقى، وتفعيل دور الادعاء العام.