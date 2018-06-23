وزير التعليم العالى يتلقى تقريرًا حول مبادرة تمويل المشروعات البحثية بنصف مليار دولار

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، تقريرًا قدمه الدكتور هانى الشيمى مستشار الوزير للشؤن الافريقية، حول مبادرة "البنك الإسلامى للتنمية" لتمويل المشروعات البحثية للدول الأعضاء فى البنك فى مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار؛ بقيمة إجمالية تبلغ نصف مليار دولار، وتخصيص تمويل مالى لكل بحث مشارك فى المبادرة بقيمة تصل إلى 100 ألف دولار، وذلك كأولى ثمار المنتدى الإفريقى الثالث للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والذى استضافته القاهرة فى الفترة من 10- 12 فبراير الماضى برعاية وتشريف السيد رئيس الجمهورية.

وسوف يستفيد الباحثون المصريون من هذه المبادرة، حيث يتم تعميمها على الجامعات والمراكز البحثية، وذلك فى إطار تعزيز التعاون المثمر بين الجهات البحثية المصرية والمؤسسات الدولية.

وسوف تتم عملية تقديم البحوث العلمية عبر الموقع الإلكترونى للبنك، ويشترط فى الأبحاث المقدمة التركيز على حل مشاكل واقعية وذات صلة بالمجتمع.