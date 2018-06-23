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نيابة المنصورة تستمع لمقيم مولد المسلمى بعد اتهامه بازدراء الأديان

السبت، 23 يونيو 2018 05:01 م
نيابة المنصورة تستمع لمقيم مولد المسلمى بعد اتهامه بازدراء الأديان حبس - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب
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يستمع مدير نيابة مركز المنصورة بإشراف المستشار أيمن عبد الهادى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الدقهلية إلى أقوال "وائل ا،ل " القائم على مولد الشيخ المسلمى بقرية طناح التابعة لمركز المنصورة، بعدما حرر أحد شباب القرية محضرًا يتهمه فيه بازدراء الأديان والقيام بأفعال على خلاف الشريعة والسنة.

 

تم ضبط المتهم والقائم على المولد بعد ظهوره فى ثلاثة مقاطع فيديو أثناء أداء الصلاة وطقوس بشكل غريب مع مجموعة من أهالى القرية خلال الاحتفال بالليلة الختامية للمولد، وهو ما آثار غضب العديد من الأهالى.

 

فيما أشار الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، إلى أن ما حدث لا يمت إلى الصوفية بشئ، وأنه سيتم تكثسف التوعية للمواطنين عن أصول الاحتفالات بالمناسبات الدينية.

 

فيما أشار أحد أهالى القرية، إلى أنه تم الضغط على مقدم البلاغ ضد المسئول عن المولد للتنازل عنه حتى لا يتم معاقبته بالحبس.


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