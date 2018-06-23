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نص كلمة رئيس الوزراء التذكارية فى المتحف المصرى الكبير

السبت، 23 يونيو 2018 12:35 م
نص كلمة رئيس الوزراء التذكارية فى المتحف المصرى الكبير الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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سجل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق، كلمة تذكارية فى المتحف المصرى الكبير، على هامش أول جولة تفقدية يقوم بها.
 

وتضمنت الكلمة التذكارية: "شرفت اليوم بزيارة هذا الصرح العالمى العملاق، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى، أن ينتهى العمل به في أسرع وقت ممكن لكى يصبح إضافة عالمية لمصر فى مجال السياحة والثقافة، وأوجه خالص الشكر لرجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الذين يتولون إدارة هذا المشروع العملاق ورجال وزارة الآثار والشركات المصرية العاملة.

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نص كلمة رئيس الوزراء

 

 


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