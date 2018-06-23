نص كلمة رئيس الوزراء التذكارية فى المتحف المصرى الكبير

كتبت هند مختار

سجل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق، كلمة تذكارية فى المتحف المصرى الكبير، على هامش أول جولة تفقدية يقوم بها.

وتضمنت الكلمة التذكارية: "شرفت اليوم بزيارة هذا الصرح العالمى العملاق، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى، أن ينتهى العمل به في أسرع وقت ممكن لكى يصبح إضافة عالمية لمصر فى مجال السياحة والثقافة، وأوجه خالص الشكر لرجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الذين يتولون إدارة هذا المشروع العملاق ورجال وزارة الآثار والشركات المصرية العاملة.