محافظة القاهرة تنتهى من إصلاح كسر بماسورتين بحدائق القبة والزاوية الحمراء

كتب ماجد تمراز

انتهت أجهزة محافظة القاهرة وحى حدائق القبة، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب بالقاهرة، من إصلاح كسر ماسورة مياه أمام العقار رقم 272 شارع فتح الله بدران بتقسيم أرض الجمعية، بعد أن تلقت غرفة عمليات المحافظة والحى شكاوى من المواطنين تفيد بوجود الكسر وانقطاع المياه عن الشارع.

كما انتهت الأجهزة التنفيذية لحى الزاوية الحمراء، برئاسة اللواء هشام عبد الحميد، رئيس الحى، من إصلاح كسر ماسورة مياه بشارع الشركات أمام ممر مكاوى بمنطقة القصيرين، حيث تم التنسيق مع مسئولى المرافق بالحى.

يأتى ذلك فى إطار تعليمات المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، بالتعامل الفورى مع أى مشاكل فى المرافق، والعمل على إصلاحها، نظرا لتضرر المواطن منها.