video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 23 يونيو 2018 03:12 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

محافظة القاهرة تنتهى من إصلاح كسر بماسورتين بحدائق القبة والزاوية الحمراء

السبت، 23 يونيو 2018 02:24 م
محافظة القاهرة تنتهى من إصلاح كسر بماسورتين بحدائق القبة والزاوية الحمراء عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتب ماجد تمراز
إضافة تعليق

انتهت أجهزة محافظة القاهرة وحى حدائق القبة، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب بالقاهرة، من إصلاح كسر ماسورة مياه أمام العقار رقم 272 شارع فتح الله بدران بتقسيم أرض الجمعية، بعد أن تلقت غرفة عمليات المحافظة والحى شكاوى من المواطنين تفيد بوجود الكسر وانقطاع المياه عن الشارع.

 

كما انتهت الأجهزة التنفيذية لحى الزاوية الحمراء، برئاسة اللواء هشام عبد الحميد، رئيس الحى، من إصلاح كسر ماسورة مياه بشارع الشركات أمام ممر مكاوى بمنطقة القصيرين، حيث تم التنسيق مع مسئولى المرافق بالحى.

 

يأتى ذلك فى إطار تعليمات المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، بالتعامل الفورى مع أى مشاكل فى المرافق، والعمل على إصلاحها، نظرا لتضرر المواطن منها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نائب محافظ القاهرة: نشرنا بالمواقف أرقام تليفونات لتلقى شكاوى تعريفة الركوب

محافظ القاهرة يشدد على رؤساء الأحياء شن حملات رقابية على مواقف السيرفيس

محافظة القاهرة تحذر من تحويل الشقق السكنية لتجارية: نقطع عنها المرافق فورا

محافظه القاهره

اخبار محافظه القاهره

حى حدائق القبه

حى الزاوية الحمراء




لا تفوتك
رئيس وزراء إثيوبيا يتعرض لمحاولة اغتيال بـ"قنبلة"

رئيس وزراء إثيوبيا يتعرض لمحاولة اغتيال بـ"قنبلة"

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يستمع لشرح وزير الآثار حول أعمال تطوير هضبة الأهرامات

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يستمع لشرح وزير الآثار حول أعمال تطوير هضبة الأهرامات

صور.. السياحة الداخلية تنافس الدولية بفنادق الغردقة.. نسبة الإشغال الفندقى تتخطى الـ 70% بفضل المصريين.. والألمان والإنجليز بمقدمة الأجانب.. ومرسى علم تستقبل وفود سياحيا عربية مختلفة

صور.. السياحة الداخلية تنافس الدولية بفنادق الغردقة.. نسبة الإشغال الفندقى تتخطى الـ 70% بفضل المصريين.. والألمان والإنجليز بمقدمة الأجانب.. ومرسى علم تستقبل وفود سياحيا عربية مختلفة

السرنجات ذاتية التدمير طوق النجاة للقضاء على الفيروسات الكبدية والإيدز.. خبراء: نسب الحقن غير الأمن 8 %.. ويؤكدون: تكرار الاستعمال وراء انتشار العدوى.. و"الصحة العالمية" تعمم السرنجة ذاتية التدمير 2020

السرنجات ذاتية التدمير طوق النجاة للقضاء على الفيروسات الكبدية والإيدز.. خبراء: نسب الحقن غير الأمن 8 %.. ويؤكدون: تكرار الاستعمال وراء انتشار العدوى.. و"الصحة العالمية" تعمم السرنجة ذاتية التدمير 2020

كأس العالم 2018.. ألمانيا تبحث عن استعادة كبريائها أمام السويد

كأس العالم 2018.. ألمانيا تبحث عن استعادة كبريائها أمام السويد

البنطلون الجينز الأبيض رجع موضة من التسعينيات اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

البنطلون الجينز الأبيض رجع موضة من التسعينيات اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة