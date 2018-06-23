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مجلس الوزراء ناعيا اللواء باقي زكى يوسف: اسمه محفوراً بسجلات الشرف المصرية

السبت، 23 يونيو 2018 07:11 م
مجلس الوزراء ناعيا اللواء باقي زكى يوسف: اسمه محفوراً بسجلات الشرف المصرية اللواء الراحل باقي زكى يوسف
كتبت هند مختار
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نعى مجلس الوزراء، في بيان له اليوم، اللواء مهندس باقي زكى يوسف، أحد أبطال وعقول حرب أكتوبر المجيدة وأحد رجال قواتنا المسلحة الباسلة، الذي اقترح الاعتماد على مضخات المياه القوية لتجريف خط بارليف وعبور القوات فى حرب أكتوبر المجيدة.
 
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وأكد مجلس الوزراء أن التاريخ سيظل يذكر بمجد وشرف، بطولات أبناء القوات المسلحة المصرية على مدار العقود والأزمنة، وسيظل اسم الراحل الكريم محفوراً في سجلات الشرف المصرية، لافتا إلى أن الدولة حريصة على أن تظل هذه البطولات وما حققه أصحابها ماثلة في الأذهان، وراسخة في الوجدان، تثير في نفوس الأجيال الحالية والمقبلة مشاعر الفخر والعزة والكرامة والاعتزاز بهذا الوطن وبطولات وأمجاد وتضحيات أبنائه المخلصين
 
 

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اللواء باقي زكي

مجلس الوزراء

نعي




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