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فيديو.. نائب وزير الزراعة: وضع 500 ألف ذريعة من الأسماك فى بحيرة "عرب العليقات"

السبت، 23 يونيو 2018 03:05 م
فيديو.. نائب وزير الزراعة: وضع 500 ألف ذريعة من الأسماك فى بحيرة "عرب العليقات" منى محرز نائب وزير الزراعة
كتب إبراهيم حسان
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قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة، إن مشروع بحيرة عرب العليقات للاستزراع السمكى بالقليوبية، سيؤثر على المنطقة العربية ونموها بشكل عام.

وأضافت محرز، خلال لقاء لها عبر قناة إكسترا نيوز، أن مساحة البحيرة 85 فدانا، وتم فحص المياه الجوفية والأسماك الموجوة بها من خلال المعامل المتعمدة من وزارة الزراعة، وأثبتت النتائج والتحاليل صلاحيتها للاستزراع السمكى، وبناء على ذلك سيتم وضع 500 ألف ذريعة، تم وضع 30 ألف منهم ذريعة كمرحلة أولى، وسيتم المتابعة بصفة يومية للتأكد من الأحوال وتحسنها فى عملية الاستزراع.

 

وأكدت منى محرز، أن وزارة الزراعة ستنمى 70 طنا من أسماك بحيرة عرب العليقات، وستكثف الاستزراع السمكى بها، بعمل 40 قفصا للاستزراع السمكى، لإنتاج 2 طن من كل قفص، بإجمالى 80 طنا فى الدورة الواحدة.


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