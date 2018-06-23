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عودة العمل بمدينة الجلود لاستكمال الإنشاءات الأسبوع المقبل

السبت، 23 يونيو 2018 02:00 ص
عودة العمل بمدينة الجلود لاستكمال الإنشاءات الأسبوع المقبل وحدات مدينة الجلود
كتب - إسلام سعيد
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تعاود إدارة مدينة صناعة الجلود "مركز الصناعات المتطورة للجلود"، العمل على بدء تدشين وإنشاء المول التجارى وبعض مشروعات البنية وتوصيل المرافق للوحدات والمشروعات داخل مدينة الجلود الأسبوع المقبل، بعد أن صرف البنك الأهلى شيك بـ 20 مليون جنيها للمدينة ضمن مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وكشف يحيى زلط، رئيس شركة مركز تكنولوجيا الجلود المتطورة، لـ"اليوم السابع"، أنه ستعاود مدينة لجلود العمل على استكمال بعض المشروعات التى كانت متوقفة على التمويلات ومنها المول التجارى، لافتا إلى أن المدينة كانت بحاجة لقرض 50 مليون جنيه لاستكمال المول التجارى ومراكز التدريب وتم تدشين جزء من المراكز، مشيرا إلى أن الدراسات التى تقدمنا بها للبنك الأهلى جعلت البنك يسلمنا شيك بـ  20 مليون جنيه فقط من أصل المبلغ.

وأضاف أن كافة المبانى والمصانع فى المدينة حصلت على التراخيص من هيئة التنمية الصناعية، وكافة المساهمين فى الشركة من أصحاب مصانع الجلود"، لافتًا إلى أن المدينة تحتاج 74 مليون جنيه للانتهاء من جميع إنشاءات مدينة صناعة الجلود، منها 75% سنحصل عليها كقروض.

وتبعد مدينة الجلود حوالى 70 كيلو متر عن وسط القاهرة، وتقع بمدينة العاشر من رمضان الصناعية وتعتبر ثانى مركز أو مدينة متخصصة فى صناعة الجلد – بعد دباغته - بمنطقة الشرق الأوسط بعد تركيا، ويجرى التشييد بأحد النظم الإيطالية ويصل مساحتها لأكثر من 187 ألف متر مربع، ومقسمة لأكثر من 113 مصنعًا، بمساحات متقاربة لا تقل عن 600 مترًا لكل مصنع.

 


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