صور.. القوى العاملة تنظم زيارات ميدانية للعمالة المصرية بإيطاليا لحل مشاكلهم

كتب محمود راغب

زار مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا، لعمالة المصرية بمدينة لودى بالشمال الإيطالى التى تعمل بالمطاعم للوقوف على أحوالهم، تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة، محمد سعفان، بعقد لقاءات مع الجالية المصرية بمواقع العمل للتواصل وحل مشاكلهم أولا بأول، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم فى العمل.

تلقى الوزير تقريرا من المستشار العمالى بميلانو عزت عمران، أشار فيه إلى أنه التقى فى إطار زياراته الميدانية مع العمالة المصرية التى تعمل فى مجال المأكولات والمطاعم، ومنهم الكثير تمتلكها وتديرها، لمراجعة وسائل السلامة والصحة المهنية ، وإرشادهم بالالتزام باتباع التعليمات فى ذلك الشأن.

كما تم الوقوف علي ظروف عملهم ومدي خضوعهم للمظلة التأمينية ، ومراجعة عقودهم وساعات التشغيل، والوقوف على المشاكل التى تواجههم ، فضلا عن التشاور معهم حول ما يحتاجونه من خدمات، وتم التأكيد عليهم بأن مكتب التمثيل العمالى فى خدمتهم، وتم تزويدهم بالتليفون الشخصى للمستشار العمالى، وقد أبدي العمال وأصحاب الأعمال منهم سعادتهم بوجود المستشار العمالي بينهم الذي أكد عليهم أنه في خدمتهم دائما.



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