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رئيس وزراء الجزائر: احتياطياتنا الأجنبية تهبط 7.3 مليار دولار فى 5 أشهر

السبت، 23 يونيو 2018 10:48 م
رئيس وزراء الجزائر: احتياطياتنا الأجنبية تهبط 7.3 مليار دولار فى 5 أشهر بوتفليقة
رويترز
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قال رئيس الوزراء الجزائرى أحمد أويحيى اليوم السبت إن احتياطيات بلاده من النقد الأجنبى هبطت بمقدار 7.3 مليار دولار فى الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، وإنها من المتوقع أن تتراجع بمقدار خمسة مليارات دولار من الآن حتى نهاية العام.

وقال أويحيى بعد اجتماع مع أعضاء حزب التجمع الوطنى الديمقراطى على التلفزيون إن الاحتياطيات بلغت 90 مليار دولار بنهاية مايو أيار وإنها من المنتظر أن تنخفض إلى 85 مليارا بحلول نهاية 2018.

وبلغت الاحتياطيات 97.3 مليار دولار فى ديسبمر 2017 انخفاضا من 114.1 مليار دولار فى العام السابق، و144.1 مليار دولار فى عام 2015 و178 مليار دولار فى عام 2014 عندما بدأت أسعار النفط الخام فى الانخفاض.

وتعافت أسعار الخام هذا العام.

وهبطت إيرادات الجزائر من النفط والغاز، التى تمثل 95 % من إجمالى الصادرات و60 بالمئة من ميزانية الدولة، إلى 33.6 مليار دولار فى عام 2017 من 63 مليارا فى 2014.

وقال أويحيى إن الجزائر يجب أن تبذل المزيد من الجهود للتكيف مع المشكلات المالية التى أحدثها انخفاض إيرادات الطاقة.


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