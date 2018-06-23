video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 23 يونيو 2018 01:29 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

تفكيك عصابتين لتهريب مهاجرين أطفال من المغرب إلى إسبانيا

السبت، 23 يونيو 2018 12:06 ص
تفكيك عصابتين لتهريب مهاجرين أطفال من المغرب إلى إسبانيا مهاجرين - أرشيفية
أ ف ب
إضافة تعليق

أعلنت قوات الأمن الإسبانية والشرطة الأوروبية "يوروبول" الجمعة تفكيك عصابتين لتهريب مهاجرين أطفال من المغرب إلى إسبانيا على متن دراجات مائية وزوارق وشاحنات.

وقالت الشرطة الاسبانية فى بيان إن إحدى العصابتين كانت تتقاضى مبلغ الفى يورو مقابل كل قاصر تقوم بتهريبه من المغرب الى اسبانيا على متن زورق، مشيرة الى ان المبلغ كان يرتفع لما يصل الى ثمانية آلاف يورو اذا كانت الاحوال الجوية سيئة.

وأضاف البيان ان البدل المادى لتهريب القاصر على متن دراجة مائية (جت سكي) كان يبلغ خمسة آلاف يورو، فى حين أن تهريب الاطفال داخل شاحنات تعبر من المغرب الى إسبانيا على متن عبارات كان يتم مقابل 2500 يورو للطفل الواحد.

وأوضحت الشرطة فى بيانها انها تشتبه فى ان هذه العصابة هرّبت أكثر من مئة طفل.

وبحسب البيان نفسه فإن الشرطة اعتقلت 22 من أفراد هذه العصابة بينهم ثلاثة يعملون فى مركز احتجاز للقاصرين فى استورياس (شمال غرب اسبانيا) ويشتبه فى انهم كانوا يزودون المهاجرين غير الشرعيين بأوراق ثبوتية مزورة تخوّلهم العمل فى اسبانيا.

من جهتها اعلنت الشرطة الاوروبية تفكيك عصابة ثانية لم تكن تهرّب أطفالا فحسب بل كانت تخطف اولئك الذين تهربّهم عصابات اخرى منافسة لها ثم تحتجزهم فى غابات او مخابئ وتفرج عنهم مقابل فديات مالية.

وقالت يوروبول ان "هذه العصابة الاجرامية كانت تبتز عائلات القاصرين فى المغرب، وتلجأ احيانا الى التهديد واستخدام العنف، الى ان تحصل على فدية قدرها 500 يورو مقابل الافراج عن الواحد منهم".

ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، وصل اكثر من 22400 شخص إلى إسبانيا عن طريق البحر فى العام الماضى، أى ثلاثة أضعاف العدد فى عام 2016. وتوفى 223 شخصا أثناء محاولتهم العبور.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التليجراف: عبارة على معطف ميلانيا ترامب خلال زيارة للمهاجرين تثير جدلا

إيطاليا تطلب من مالطا استقبال سفينة مهاجرين على متنها 239 شخصا

ميركل لا تتوقع الخروج بحل لقضية المهاجرين خلال قمة الاتحاد الاوروبى

صور.. إصابة 12 شخصًا إثر انقلاب شاحنة تقل مهاجرين فى شمال غربى كرواتيا

مهاجرين

المغرب

أسبانيا

يوروبول




لا تفوتك
صور.. "بعد شيخ الأزهر" محمد صلاح ثانى مصرى يحصل على حق المواطنة الشيشانية

صور.. "بعد شيخ الأزهر" محمد صلاح ثانى مصرى يحصل على حق المواطنة الشيشانية

"السيسى زعيمى وافتخر" يتصدر تويتر لليوم الثانى..ومغردون:أنقذنا من الفوضى والإرهاب

"السيسى زعيمى وافتخر" يتصدر تويتر لليوم الثانى..ومغردون:أنقذنا من الفوضى والإرهاب

بعد فيديو "شيشة الأطفال".. دراسة لأمانة الصحة النفسية: 10% من طلبة الثانوية جربوا التدخين و5.5% منهم "بيشيشوا".. استشارى باطنة: "قعدة شيشة" لمدة ساعة تعادل 100 سيجارة.. وكيف تتصرف إذا اكتشفت أن ابنك يدخن؟

بعد فيديو "شيشة الأطفال".. دراسة لأمانة الصحة النفسية: 10% من طلبة الثانوية جربوا التدخين و5.5% منهم "بيشيشوا".. استشارى باطنة: "قعدة شيشة" لمدة ساعة تعادل 100 سيجارة.. وكيف تتصرف إذا اكتشفت أن ابنك يدخن؟

مواجهة السعودية تجيب عن الأسئلة المصيرية للفراعنة.. هل ينتفض المنتخب فى الظهور الأخير بالمونديال.. هل يعزز صلاح رصيده التهديفى.. هل يظهر الحضرى من أجل التاريخ.. هل يغيب أحمد فتحى لأسباب نفسية بعد "هدف الصدمة"

مواجهة السعودية تجيب عن الأسئلة المصيرية للفراعنة.. هل ينتفض المنتخب فى الظهور الأخير بالمونديال.. هل يعزز صلاح رصيده التهديفى.. هل يظهر الحضرى من أجل التاريخ.. هل يغيب أحمد فتحى لأسباب نفسية بعد "هدف الصدمة"

الجبلاية عن تأخر ظهور جهاد جريشة: أفضل حكم فى أوروبا سيظهر غدا

الجبلاية عن تأخر ظهور جهاد جريشة: أفضل حكم فى أوروبا سيظهر غدا

أبل تدعم هواتف أيفون المقبلة بميزة التعرف على خط اليد

أبل تدعم هواتف أيفون المقبلة بميزة التعرف على خط اليد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة