تأجيل نظر طعن "أوبر وكريم" على حكم وقف نشاطها داخل مصر لـ25 أغسطس

كتب ــ أحمد عبد الهادى

قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم،اليوم، السبت، تأجيل الطعن المقام من الحكومة وشركة أوبر وكريم، المختصة بالنقل الجماعى، تطالب من خلاله ببطلان الحكم الصادرمن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى القاضى بوقف نشاط الشركة ووقف عملها فى مصر لجلسة 25 اغسطس المقبل للاطلاع والرد.

اختصم الطعن رقم 47573 لسنة 64 قضائية علّيا، كل من، أصحاب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى .

وذكر الطعن أن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركة حفاظا على حقوق العاملين بها يشكل قرارا سلبيا بالامتناع مخالف لصحيح حكم القانون والدستور، مؤكداً أن استمرار ذلك الامتناع سيؤدى إلى زيادة نسبة البطالة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد .

وأكد الطعن أن التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة الاستثمار، أى أنه قانوني، وفى 17 نوفمير 2017 أخذت الشركة موافقة من الدولة للعمل، وانتظرتا إصدار قانون رسمي من قبل مجلس النواب ينظم عملها، الأمر الدي يشير إلى أن عمل الشركة قانونى ورسمي .