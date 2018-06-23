بوليفيا تبدأ فى بناء مركز للأبحاث النووية بالتعاون مع روسيا

موسكو (أ ش أ)

أعلن سفير روسيا لدى بوليفيا فلاديمير سبرينشان، أنه سيتم البدء فى بناء مركز للأبحاث النووية فى بوليفيا بالتعاون مع شركة"روساتوم" الروسية للطاقة النووية بنهاية شهر يوليو القادم.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية (تاس)، اليوم السبت، عن سبرينشان قوله، أن "المشروع جاهز للانطلاق"، مُشيرًا إلى أن العمل فى مدينة (إل ألتو) سيبدأ بنهاية شهر يوليو.

يُذكر أن، روسيا وبوليفيا قد توصلتا - فى مارس 2016 - لاتفاق مشترك حول التعاون فى مجال الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجى، وبناء مركز للأبحاث النووية فى ال ألتو يقع على ارتفاع 100ر4 مترا عن سطح البحر، وموللت الحكومة البوليفية المشروع بمبلغ 300 مليون دولار.