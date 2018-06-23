النيابة بـ"الإضرار بالاقتصاد" تقدم صورة من حكم اعتبار جماعة الإخوان إرهابية

كتب إيهاب المهندس

تواصل محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا "طوارئ"، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، سماع الشهود فى محاكمة القيادى الإخوانى حسن مالك، و23 آخرين، فى اتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وفى بداية الجلسة قدمت النيابة العامة صورة من حكم محكمة الأمور المستعجلة والقاضى باعتبار جماعة الإخوان منظمة إرهابية.

وفى بداية الجلسة قامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين، ثم قدمت النيابة صورة رسمية من الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة الدائرة الأولى فى القضية المقيدة برقم 3343 لسنة 2013 مستعجل القاهرة، والذى قضى فمنطوقة بالحكم باعتبار جماعة الإخوان المحظورة منظمة إرهابية.

وكما قدمت إفادة من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية تتضمن أنه بالإطلاع على فهرس وجدول قيد الدعاوى المستأنفة تبين عدم حصول استئناف فى الدعوى رقم 3343 لسنة 2013 مستعجل القاهرة وذلك خلال المدة من 14 فبراير 2014 وحتى 12 يونيه 2014، والإفادة مختومة بختام شعار الجمهورية.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، قد قامت بضبط "مالك"، وأجرت تفتيشا لمسكنه، فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومي عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.

كما عثرت النيابة على مطبوع تضمن قائمة بالشركات الأمريكية والإماراتية والسعودية العاملة في مصر وخريطة لخطوط الغاز الطبيعي داخل مصر بغرض استهدافها بعمليات إرهابية، فضلا عن العثور على مطبوع صادر عن جماعة الإخوان الإرهابية يحرض على استعمال القوة والعنف لقلب نظام الحكم القائم بالبلاد.