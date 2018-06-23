video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 23 يونيو 2018 10:39 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

الكويت تسعى لإدراج مواقع "فيلكا" و"بوبيان" و"الأبراج" فى قائمة التراث العالمى

السبت، 23 يونيو 2018 10:00 ص
الكويت تسعى لإدراج مواقع "فيلكا" و"بوبيان" و"الأبراج" فى قائمة التراث العالمى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
الكويت (أ ش أ)
إضافة تعليق

يبذل المجلس الوطنى الكويتى للثقافة والفنون والآداب، جهودا حثيثة لترشيح العديد من المواقع والمعالم فى الكويت، والتى تحمل قيمة عالمية استثنائية، ضمن قائمة التراث العالمى لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).

وقال أحد ممثلى وفد الكويت فى لجنة التراث العالمى فى (يونسكو) المهندس جابر القلاف – فى تصريح صحفى اليوم السبت، إن الوفد يعمل على ترشيح جزيرة فيلكا، وأبراج الكويت، والمشهد الثقافى لمنظومة إدارة المياه للقرن العشرين (أبراج المياه)، وجزيرة بوبيان، للادراج على قائمة التراث العالمى باليونسكو، نظرا لأن تلك المواقع الكويتية لها قيمة عالمية وتاريخ لا يقل أهمية عن المواقع المدرجة بالقائمة.

وأضاف فى بادئ الأمر، كان تسليط الضوء على إدراج موقع (سعد وسعيد) فى جزيرة فيلكا فى القائمة التمهيدية فى سنة 2013، لكن فريق التراث العالمى رأى أن القيمة العالمية الاستثنائية، لا تتمثل فى موقع (سعد وسعيد) بمفرده، بل فى جزيرة فيلكا كاملة، كمشهد حضارى ثقافى، لما تحمله من ثراء وتنوع فى مكونات المنظر الثقافى والطبيعي؛ حيث تحتوى على مجموعة من المواقع الأثرية، ومكونات تراثية بشقيها المادى وغير المادي، تعبر عن وجود مستوطنات بشرية مستمرة عبر التاريخ، وصولا إلى العصر الحديث، وحتى سنة 1990، وهو ما تم تأكيده من خبراء المنظمات العالمية فى مركز التراث العالمى فى (يونسكو)، والمجلس الدولى للمعالم والمواقع (ايكوموس)، وهى الهيئة الاستشارية للجنة التراث العالمى فى (يونسكو).

وأشار إلى أن إدراج المواقع على قائمة التراث العالمى، لا يمنع الدولة الطرف من مشروعات التطوير والتنمية، شريطة أن تكون تلك المشروعات منسجمة مع توجه الحفاظ على التراث، وأجندة 2030 للتنمية المستدامة.

ولفت إلى موقع أبراج الكويت، والمشهد الثقافى لمنظومة ادارة المياه للقرن العشرين (أبراج المياه)؛ حيث أن أول خمس مجموعات من أبراج المياه، والموزعة فى مناطق بيان، والصديق، والعديلية، وصبحان، والأحمدي، حازت جائزة (أغا خان) للعمارة عام 1980، مشيرا إلى أن المجلس يسعى لإدارجها على قائمة التراث العالمي، كتراث حديث.

وأكد القلاف ضرورة العمل على إدراج جميع المراحل التاريخية والحديثة لمسيرة الكويت فى القائمة التمهيدية الخاصة بالبلاد لمواقع التراث العالمى فى (يونسكو)، من خلال تقديم مواقع تمثل مختلف التصنيفات المعترف بها من مركز التراث العالمي، مؤكدا أن إدراج تلك المواقع على قائمة التراث العالمي، يتطلب عدة أمور يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، على رأسها أن تكون للموقع صفة عالمية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

هل تنجح اليابان فى ضم مقابر زعمائها بقوائم تراث العالمى اليونسكو؟!

صور.. تعرف على المواقع المصرية الـ 7 بقائمة التراث العالمى

الآثار: نعد ملفًا كاملاً لتسجيل مدينة رشيد على قائمة التراث العالمى

امير الكويت

يونسكو

قائمه التراث العالمى

الكويت




لا تفوتك
مجلس النواب يقر 111 قانونا بدور الانعقاد الثالث.. تعرف على التفاصيل

مجلس النواب يقر 111 قانونا بدور الانعقاد الثالث.. تعرف على التفاصيل

فيديو.. مؤلف إيطالى يزور قرية "صلاح" لإصدار كتاب عن الفرعون المصرى

فيديو.. مؤلف إيطالى يزور قرية "صلاح" لإصدار كتاب عن الفرعون المصرى

فيديو وصور.. مهرجان سنوى فى الصين لأكل لحوم الكلاب وضغوط أجنبية لإلغائه.. توافد المئات على الأسواق لشرائها.. نشطاء: تجارة لحوم الكلاب غير إنسانية وغير صحية.. وكوريا الجنوبية تحظر قتل الكلاب وأكل لحومها

فيديو وصور.. مهرجان سنوى فى الصين لأكل لحوم الكلاب وضغوط أجنبية لإلغائه.. توافد المئات على الأسواق لشرائها.. نشطاء: تجارة لحوم الكلاب غير إنسانية وغير صحية.. وكوريا الجنوبية تحظر قتل الكلاب وأكل لحومها

" السيسى زعيمى وأفتخر".. برلمانيون يعلنون مساندة الرئيس فى معركته ضد الإرهاب واستكمال الإصلاح الاقتصادى.. سنظل داعمين ومؤيدين حتى إتمام التنمية.. وتحذيرات من السير خلف شائعات الإخوان وأصحاب الطابور الخامس

" السيسى زعيمى وأفتخر".. برلمانيون يعلنون مساندة الرئيس فى معركته ضد الإرهاب واستكمال الإصلاح الاقتصادى.. سنظل داعمين ومؤيدين حتى إتمام التنمية.. وتحذيرات من السير خلف شائعات الإخوان وأصحاب الطابور الخامس

الصحة: مدة صلاحية قطرة ومراهم العين والأذن والأنف 28 يومًا من فتحها

الصحة: مدة صلاحية قطرة ومراهم العين والأذن والأنف 28 يومًا من فتحها

المستشار العلمى لمفتى الجمهورية: بناء قبر فوق آخر جائز للضرورة

المستشار العلمى لمفتى الجمهورية: بناء قبر فوق آخر جائز للضرورة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة