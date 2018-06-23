video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 23 يونيو 2018 08:59 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

القضاء الفرنسى يحاكم 3 أفراد من أسرة واحدة بتهمة دعم الإهاريين فى سوريا

السبت، 23 يونيو 2018 07:12 م
القضاء الفرنسى يحاكم 3 أفراد من أسرة واحدة بتهمة دعم الإهاريين فى سوريا تنظيم داعش - أرشيفية
أ ف ب
إضافة تعليق

يحاكم القضاء الفرنسى، يومى الاثنين والثلاثاء، فى باريس، 3 أفراد من أسرة واحدة هم ابن انضم إلى شقيقه المقاتل فى تنظيم "داعش"، وزوجة هذا الأخير، وأب كان ينظم سفر شابات راغبات فى الزواج من إرهابيين.

ورغم أن "ياسين ر"، لن يكون حاضرا على مقعد المتهمين، لكن ظله سيكون طاغيا خلال محاكمة والده فريد (58 عاما) وشقيقه سامى (22 عاما) وسناء (26 عاما) زوجة هذا الأخير، الذين سيمثلون بتهمة التورط مع مجرمين لأغراض إرهابية، وكان ياسين المتحدر من عائلة مسلمة فى لواريه بوسط فرنسا المتطرف والعنيف وحتى "المريض عقليا" - بحسب ما قال أقاربه للمحققين فى أبريل 2014 - الأول فى الالتحاق بما سيعرف بعد أشهر بتنظيم "داعش"، وكان عمره آنذاك 21 عاما.

ولا يُعرف ما حل منذ ذلك الحين بالذى يقول المحققون إنه قاتل كثيرا فى سوريا وفى العراق قبل أن يصبح واحدا من جلادى التنظيم الإرهابى، وقد ظهر كاشفا عن وجهه فى صور دعائية وهو يحمل سيفا يسيل منه الدم، وعند قدميه أسير مقطوع الرأس، ويسود الاعتقاد بأنه ما زال موجودا فى المنطقة بين العراق وسوريا.

ويواجه المتهمون الثلاثة امكان الحكم عليهم بالسجن حتى 10 سنوات، فيما يواجه سامى الذى يشتبه بأنه قاتل فى صفوف التنظيم المتطرف العقوبة الأكبر، ويقول أقاربه إنه ذهب أولا إلى سوريا فى يونيو 2014 للالتحاق بياسين، شقيقه الذى يكن له اعجابا كبيرا، ورغم أن سامى أقر بتلقيه تدريبا على استعمال الأسلحة، وبأنه التحق بالشرطة الدينية للتنظيم، إلا أنه نفى أى مشاركة فى المعارك، فيما ستحاول المحاكمة تحديد درجة تطرفه وولائه للتنظيم، إذ يبدو أن المحققين لا يزالون فى حيرة حوله ما يزيد "الغموض" المحيط بشخصية سامى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الداخلية العراقية: اعتقال قيادى بتنظيم داعش فى محافظة كركوك

مقتل 4 مسلحين من تنظيم داعش فى اشتباكات مع طالبان شرقى أفغانستان

داعش يهاجم إحدى قرى الحويجة فى العراق بقذائف هاون

مقتل 8 من الجيش السورى و6 من مسلحى داعش فى اشتباكات بـ"البادية"

الحشد الشعبى العراقى يتوغل فى جزيرة الشرقاط بعد قيام داعش بإختطاف مدنيين

مقتل زعيم داعش بولاية جامو وكشيمر فى اشتباكات مع القوات الهندية

اخبار عالمية

القضاء الفرنسى

تنظيم داعش

القتال فى سوريا

اخبار العالم

مكافحة الارهاب

اخبار فرنسا




لا تفوتك
رئيس وزراء إثيوبيا يتعرض لمحاولة اغتيال بـ"قنبلة"

رئيس وزراء إثيوبيا يتعرض لمحاولة اغتيال بـ"قنبلة"

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يستمع لشرح وزير الآثار حول أعمال تطوير هضبة الأهرامات

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يستمع لشرح وزير الآثار حول أعمال تطوير هضبة الأهرامات

صور.. السياحة الداخلية تنافس الدولية بفنادق الغردقة.. نسبة الإشغال الفندقى تتخطى الـ 70% بفضل المصريين.. والألمان والإنجليز بمقدمة الأجانب.. ومرسى علم تستقبل وفود سياحيا عربية مختلفة

صور.. السياحة الداخلية تنافس الدولية بفنادق الغردقة.. نسبة الإشغال الفندقى تتخطى الـ 70% بفضل المصريين.. والألمان والإنجليز بمقدمة الأجانب.. ومرسى علم تستقبل وفود سياحيا عربية مختلفة

السرنجات ذاتية التدمير طوق النجاة للقضاء على الفيروسات الكبدية والإيدز.. خبراء: نسب الحقن غير الأمن 8 %.. ويؤكدون: تكرار الاستعمال وراء انتشار العدوى.. و"الصحة العالمية" تعمم السرنجة ذاتية التدمير 2020

السرنجات ذاتية التدمير طوق النجاة للقضاء على الفيروسات الكبدية والإيدز.. خبراء: نسب الحقن غير الأمن 8 %.. ويؤكدون: تكرار الاستعمال وراء انتشار العدوى.. و"الصحة العالمية" تعمم السرنجة ذاتية التدمير 2020

كأس العالم 2018.. ألمانيا تبحث عن استعادة كبريائها أمام السويد

كأس العالم 2018.. ألمانيا تبحث عن استعادة كبريائها أمام السويد

البنطلون الجينز الأبيض رجع موضة من التسعينيات اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

البنطلون الجينز الأبيض رجع موضة من التسعينيات اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة