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السبت، 23 يونيو 2018 11:01 م
خالد صلاح
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الجيش اليمنى يحرر واديا محليا وسلسلة ‏جبلية.. ويعلن مقتل 10 قيادات حوثية

السبت، 23 يونيو 2018 10:08 م
الجيش اليمنى يحرر واديا محليا وسلسلة ‏جبلية.. ويعلن مقتل 10 قيادات حوثية الجيش اليمنى - أرشيفية
أ ش أ
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أعلن الجيش اليمنى عن نجاح قواته فى تحقيق تقدما ميدانيا جديدا فى ‏مديرية نهم شرقى صنعاء بعد معارك مع مليشيا الحوثى الانقلابية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية، عن مصدر عسكرى يمنى، أن قوات الجيش ‏اليمنى تمكنت من تحرير تباب صالح على وسلسلة ‏تباب الرُباح ووادى محلى فى مديرية نهم، مؤكدا أن المعارك ‏أسفرت عن مقتل العشرات من عناصر المليشيا الحوثية وأسر آخرين، وأشار المصدر اليمنى، إلى أن مقاتلات التحالف العربى شنت سلسلة غارات ‏استهدفت مواقع وتعزيزات المليشيا فى الجبهة.‏

وعلى صعيد آخر، أعلن الجيش اليمنى، مقتل عشر قيادات ‏ميدانية من مليشيا الحوثى الإنقلابية، المدعومة من ‏إيران، خلال اليومين الماضيين فى المعارك التى وقعت فى جبهة الملاجم ‏بمحافظة البيضاء، ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن بيان لوزارة الدفاع اليمنية - الذى نشر أسماء القتلى من القيادات الحوثية - القول أن المعارك أسفرت عن تحرير ‏مناطق واسعة بلغت مساحتها أكثر من 50 كيلو‏مترا، وتمتد من عقبة القنذع مروراً بالجريبات ‏والخط الاسفلتى وصولاً إلى منطقة فضحة بمديرية ‏الملاجم.


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