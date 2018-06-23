الجيش اليمنى يحرر واديا محليا وسلسلة ‏جبلية.. ويعلن مقتل 10 قيادات حوثية

أعلن الجيش اليمنى عن نجاح قواته فى تحقيق تقدما ميدانيا جديدا فى مديرية نهم شرقى صنعاء بعد معارك مع مليشيا الحوثى الانقلابية.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية، عن مصدر عسكرى يمنى، أن قوات الجيش اليمنى تمكنت من تحرير تباب صالح على وسلسلة تباب الرُباح ووادى محلى فى مديرية نهم، مؤكدا أن المعارك أسفرت عن مقتل العشرات من عناصر المليشيا الحوثية وأسر آخرين، وأشار المصدر اليمنى، إلى أن مقاتلات التحالف العربى شنت سلسلة غارات استهدفت مواقع وتعزيزات المليشيا فى الجبهة.
وعلى صعيد آخر، أعلن الجيش اليمنى، مقتل عشر قيادات ميدانية من مليشيا الحوثى الإنقلابية، المدعومة من إيران، خلال اليومين الماضيين فى المعارك التى وقعت فى جبهة الملاجم بمحافظة البيضاء، ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن بيان لوزارة الدفاع اليمنية - الذى نشر أسماء القتلى من القيادات الحوثية - القول أن المعارك أسفرت عن تحرير مناطق واسعة بلغت مساحتها أكثر من 50 كيلومترا، وتمتد من عقبة القنذع مروراً بالجريبات والخط الاسفلتى وصولاً إلى منطقة فضحة بمديرية الملاجم.
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