التعليم العالى: لا تغيير بأعداد القبول بالطب والهندسة عن العام الماضى

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات، على استعداد تام لتنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعى الجديد 2018 – 2109، مشيرا إلى أن الوزارة لديها خطة واستراتيجية كاملة لمواصلة النجاح الذى حققته العام الماضى فى التنسيق، ومروره بنجاح كبير دون أى أزمات.

وأضاف الوزير، فى تصريحات له اليوم السبت على هامش اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، بجامعة القاهرة، أنه بالنسبة لأعداد القبول بالجامعات للعام الجديد، سيتم الانتظار لما تسفر عنه نتيجة الثانوية العامة، لتحديد الإطار والصورة الكاملة لأعداد القبول على كل القطاعات سواء الكليات العلمية أو النظرية، متوقعا أن تكون أعداد القبول مقاربة لأعداد القبول العام الماضى.

وأشار عبد الغفار، إلى أنه بالنسبة لأعداد القبول بقطاعى الطب والهندسة، أكد أنه لا تغيير بها، مشددا على استعداد مكتب تنسيق القبول بالجامعات للماراثون والخروج منه دون أى عقبات.

وحددت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، 3 يوليو موعدا لبدء اختبارات القدرات للكليات التى تحتاج القبول بها اجتياز تلك الاختبارات على أن تستمر حتى 23 يوليو المقبل.