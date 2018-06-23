"البيئة" تنحج فى إنقاذ سلحفاة بحرية مهددة بالانقراض وإعادتها لبيئتها الطبيعية

نجحت وزارة البيئة، من خلال الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بمحافظة السويس وبالتعاون مع إدارة البيئة بالمحافظة فى إنقاذ سلحفاة بحرية مهددة بالانقراض عالميا وإعادتها لبيئتها الطبيعية.

وكان قد ورد بلاغ من أحد أعضاء جمعية بلو تيم التطوعية العاملة فى مجال الحفاظ على البيئة و الحياة البحرية إلي فرع جهاز شئون البيئة بالسويس بوجود سلحفاة بأحد محلات بيع الأسماك بالمحافظة.

وعلي الفور أصدر محمد شهاب عبد الوهاب الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، توجيهاته بتشكيل لجنة لفحص البلاغ والتأكد من الواقعة، والتي أكدت وجود السلحفاة وقام صاحب المحل بتسليمها إلي اللجنة والذي أفاد باتصاله بأحد أعضاء الجمعية فور علمه بنوع السلحفاة ومدي ندرتها.

وتم التنسيق مع معهد علوم البحار لإطلاق السلحفاة وإعادتها لبيئتها الطبيعية بشاطئ السادات بخليج السويس ، وذلك حفاظا علي التنوع البيولوجي وحماية البيئة البحرية.

و تهيب وزارة البيئة بالمواطنين في حالة وجود إستفسار أو بلاغ يرجى التواصل على رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528 أو على الخط الساخن لوزارة البيئة 19808 حتى السابعة مساء ماعدا العطلات الرسمية حتى الثالثة عصرا أو على رقم الواتس اب 01222693333 على مدار ال 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.