البرلمان الأفريقى يدين محاولة اغتيال رئيس وزراء إثيوبيا

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أدان رئيس التجمع البرلمانى لدول شمال أفريقيا، والمستشار السياسى لرئيس البرلمان الأفريقى، النائب مصطفى الجندى، محاولة الاغتيال التى تعرض لها آبى أحمد رئيس الوزراء الإثيوبى.

وأكد الجندى - فى بيان اليوم السبت - رفض البرلمان الإفريقى وبشكل قاطع وحاسم لأى محاولة للمساس بأمن واستقرار إثيوبيا، مشددا على إدانته لمحاولة الاغتيال التى تعرض لها رئيس وزراء إثيوبيا.

وأعرب عن ثقته الكاملة فى قدرة إثيوبيا (قيادة وحكومة وبرلمانا وشعبا) على مواجهة مثل هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة، متوجها باسمه وباسم البرلمان الإفريقى بخالص العزاء للحكومة والبرلمان والشعب الإثيوبى لضحايا الحادث، وأن يمن الله بالشفاء لجميع المصابين.