video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 23 يونيو 2018 08:58 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

البرلمان الأفريقى يدين محاولة اغتيال رئيس وزراء إثيوبيا

السبت، 23 يونيو 2018 08:02 م
البرلمان الأفريقى يدين محاولة اغتيال رئيس وزراء إثيوبيا تفجير أديس أبابا
أ ش أ
إضافة تعليق

أدان رئيس التجمع البرلمانى لدول شمال أفريقيا، والمستشار السياسى لرئيس البرلمان الأفريقى، النائب مصطفى الجندى، محاولة الاغتيال التى تعرض لها آبى أحمد رئيس الوزراء الإثيوبى.

وأكد الجندى - فى بيان اليوم السبت - رفض البرلمان الإفريقى وبشكل قاطع وحاسم لأى محاولة للمساس بأمن واستقرار إثيوبيا، مشددا على إدانته لمحاولة الاغتيال التى تعرض لها رئيس وزراء إثيوبيا.

وأعرب عن ثقته الكاملة فى قدرة إثيوبيا (قيادة وحكومة وبرلمانا وشعبا) على مواجهة مثل هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة، متوجها باسمه وباسم البرلمان الإفريقى بخالص العزاء للحكومة والبرلمان والشعب الإثيوبى لضحايا الحادث، وأن يمن الله بالشفاء لجميع المصابين.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. أثيوبيا تعلن حصيلة ضحايا هجوم أديس أبابا.. وزير الصحة الإثيوبى: سقوط قتيل و132 مصابا فى ميدان مسكل.. مصر تدين بأشد العبارات محاولة الاغتيال الفاشلة.. وتؤكد ثقتها بقدرة الحكومة الإثيوبية على تحقيق الأمن

البحرين تدين تفجير استهدف تجمعا من مؤيدى رئيس وزراء إثيوبيا

ننشر صور انتشار سيارات الإسعاف بموقع محاولة اغتيال رئيس وزراء إثيوبيا

الإمارات تدين التفجير الإرهابى فى أديس أبابا و تؤكد تضامنها مع إثيوبيا

مصر تدين بأشد العبارات محاولة اغتيال رئيس وزراء إثيوبيا وتعزى أسر الضحايا

اخبار عالمية

رئيس وزراء اثيوبيا

البرلمان الافريقى

تفجير اديس ابابا

اخبار العالم

اخبار اثيوبيا

ابى احمد




لا تفوتك
رئيس وزراء إثيوبيا يتعرض لمحاولة اغتيال بـ"قنبلة"

رئيس وزراء إثيوبيا يتعرض لمحاولة اغتيال بـ"قنبلة"

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يستمع لشرح وزير الآثار حول أعمال تطوير هضبة الأهرامات

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يستمع لشرح وزير الآثار حول أعمال تطوير هضبة الأهرامات

صور.. السياحة الداخلية تنافس الدولية بفنادق الغردقة.. نسبة الإشغال الفندقى تتخطى الـ 70% بفضل المصريين.. والألمان والإنجليز بمقدمة الأجانب.. ومرسى علم تستقبل وفود سياحيا عربية مختلفة

صور.. السياحة الداخلية تنافس الدولية بفنادق الغردقة.. نسبة الإشغال الفندقى تتخطى الـ 70% بفضل المصريين.. والألمان والإنجليز بمقدمة الأجانب.. ومرسى علم تستقبل وفود سياحيا عربية مختلفة

السرنجات ذاتية التدمير طوق النجاة للقضاء على الفيروسات الكبدية والإيدز.. خبراء: نسب الحقن غير الأمن 8 %.. ويؤكدون: تكرار الاستعمال وراء انتشار العدوى.. و"الصحة العالمية" تعمم السرنجة ذاتية التدمير 2020

السرنجات ذاتية التدمير طوق النجاة للقضاء على الفيروسات الكبدية والإيدز.. خبراء: نسب الحقن غير الأمن 8 %.. ويؤكدون: تكرار الاستعمال وراء انتشار العدوى.. و"الصحة العالمية" تعمم السرنجة ذاتية التدمير 2020

كأس العالم 2018.. ألمانيا تبحث عن استعادة كبريائها أمام السويد

كأس العالم 2018.. ألمانيا تبحث عن استعادة كبريائها أمام السويد

البنطلون الجينز الأبيض رجع موضة من التسعينيات اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

البنطلون الجينز الأبيض رجع موضة من التسعينيات اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة