إقبال جماهيرى حاشد لمحرم إنجيه منافس أردوغان بانتخابات الرئاسة التركية.. صور

كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز)

عقدت المعارضة التركية اليوم السبت، مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم محرّم أنجيه المنافس الرئيسى للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية التركية غدا الأحد.

وقال أنجيه خلال المؤتمر الجماهيرى "أردوغان رجل مُتعَب ووحيد ومتغطرس ولا يحترم شعبه".

وفى وقت سابق قال أنجيه فى حديث لوكالة فرانس برس إن "تركيا تريد التنفس والسلام والاستقرار" مضيفا "أنها لا تريد شخصا يصرخ ويغضب، بل تريد شخصا أكثر شبابا ويتمتع برباطة الجأش".

وبدعم من حزب الشعب الجمهورى العريق يبدو أنجيه حسب المراقبين أنه المرشح الأكثر قوة في مواجهة أردوغان الذي يهيمن على الساحة السياسية منذ العام 2003، كرئيس للحكومة وبعدها رئيسا للجمهورية.



مؤتمر جماهيرى لمحرّم أنجيه المنافس الرئيسي لرجب طيب أردوغان



جانب من المؤتمر



المرشح محرّم أنجيه المنافس الرئيسي لرجب طيب أردوغان بجانب زوجته



جانب من كلمة المرشح الرئاسى التركى



مؤتمر جماهيرى حاشد لمحرّم أنجيه المنافس الرئيسي لرجب طيب أردوغان



محرّم أنجيه المنافس الرئيسي لرجب طيب أردوغان



نساء تركيا خلال المؤتمر الجماهيرى لمحرّم أنجيه المنافس الرئيسي لرجب طيب أردوغان



جانب من الحشود الداعمة لمحرّم أنجيه المنافس الرئيسي لرجب طيب أردوغان



أنصار محرّم أنجيه المنافس الرئيسي لرجب طيب أردوغان



جانب من الحشود الجماهيرية



الأتراك خلال مؤتمر محرّم أنجيه المنافس الرئيسي لرجب طيب أردوغان



جانب من المؤتمر الجماهيرى الحاشد



مؤتمر حاشد لمحرّم أنجيه المنافس الرئيسي لرجب طيب أردوغان