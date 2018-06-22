وزير النقل يتفقد اليوم الطريق الدائرى الإقليمى لمتابعة معدلات تنفيذه

كتب رضا حبيشى

يتفقد الدكتور هشام عرفات وزير النقل اليوم الجمعة أعمال تنفيذ القطاع الأخير من الطريق الدائرى الإقليمى الممتد من التقاطع مع طريق القاهرة ـ الإسكندرية الزراعى حتى التقاطع مع طريق القاهرة ـ الإسكندرية الصحراوى بطول 57.5 كم، لمتابعة معدلات التنفيذ.

ويرافق وزير النقل خلال جولته قيادات الطرق والكبارى، ويتابع الوزير أعمال التنفيذ النهائية بالقوس الشمالى الغربى بالطريق المدرج بالمشروع القومى للطريق بطول 92كم، حيث انتهت الوزارة من تنفيذ القوس الشمالى الشرقى من هذا الطريق بطول 34.5 كم وتم افتتاحه منذ شهور، ويجرى حاليا إنهاء تنفيذ الجزء الآخر المتبقى وهو القوس الشمالى الغربى.