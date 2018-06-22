video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 22 يونيو 2018 06:39 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

وزير النقل يتفقد اليوم الطريق الدائرى الإقليمى لمتابعة معدلات تنفيذه

الجمعة، 22 يونيو 2018 06:00 ص
وزير النقل يتفقد اليوم الطريق الدائرى الإقليمى لمتابعة معدلات تنفيذه الدكتور هشام عرفات وزير النقل
كتب رضا حبيشى
إضافة تعليق

يتفقد الدكتور هشام عرفات وزير النقل اليوم الجمعة أعمال تنفيذ القطاع الأخير من الطريق الدائرى الإقليمى الممتد من التقاطع مع طريق القاهرة ـ الإسكندرية الزراعى حتى التقاطع مع طريق القاهرة ـ الإسكندرية الصحراوى بطول 57.5 كم، لمتابعة معدلات التنفيذ.

ويرافق وزير النقل خلال جولته قيادات الطرق والكبارى، ويتابع الوزير أعمال التنفيذ النهائية بالقوس الشمالى الغربى بالطريق المدرج بالمشروع القومى للطريق بطول 92كم، حيث انتهت الوزارة من تنفيذ القوس الشمالى الشرقى من هذا الطريق بطول 34.5 كم وتم افتتاحه منذ شهور، ويجرى حاليا إنهاء تنفيذ الجزء الآخر المتبقى وهو القوس الشمالى الغربى.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جولة وزير النقل بالطريق الدائرى الإقليمى

وزير النقل

هشام عرفات

الدائرى الاقليمى




لا تفوتك
"مش بالكيماوى".. استخدام الجراحة فى علاج سرطان البروستاتا يشفى المريض تماما

"مش بالكيماوى".. استخدام الجراحة فى علاج سرطان البروستاتا يشفى المريض تماما

المرور يغلق كوبرى 15 مايو جزئيًا بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة 3 أيام

المرور يغلق كوبرى 15 مايو جزئيًا بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة 3 أيام

"فولجوجراد" تستقبل الفراعنة بالفانيليا لمحاربة البعوض

"فولجوجراد" تستقبل الفراعنة بالفانيليا لمحاربة البعوض

نعمة أمام محكمة الأسرة: "زوجى أشعل النيران فى جسدى عندما علم بحملى"

نعمة أمام محكمة الأسرة: "زوجى أشعل النيران فى جسدى عندما علم بحملى"

لا تتعجب إنها كرة القدم.. الأرجنتين تسقط بثلاثية أمام كرواتيا بدون فنانين ولا إعلاميين ولا خمسة أمواه.. الأسطورة ميسي يتوه فى الملعب بدون إصابات.. ومارادونا يبكى فى المدرجات

لا تتعجب إنها كرة القدم.. الأرجنتين تسقط بثلاثية أمام كرواتيا بدون فنانين ولا إعلاميين ولا خمسة أمواه.. الأسطورة ميسي يتوه فى الملعب بدون إصابات.. ومارادونا يبكى فى المدرجات

"بصاصين الجماعة.. فتيات مباعة".. نساء الإخوان كلمة السر فى قضايا التخابر.. ابنة سكرتير المعزول مرسى وصحفية تتورطان فى التخابر مع قطر.. وباحثة كيميائية متهمة بالتخابر مع تركيا

"بصاصين الجماعة.. فتيات مباعة".. نساء الإخوان كلمة السر فى قضايا التخابر.. ابنة سكرتير المعزول مرسى وصحفية تتورطان فى التخابر مع قطر.. وباحثة كيميائية متهمة بالتخابر مع تركيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة