هيئة مسيرات العودة تدعو للمشاركة فى جمعة "الوفاء للجرحى"

غزة (أ ش أ)

دعت الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرات العودة وكسر الحصار سكان قطاع غزة للمشاركة الواسعة فى جمعة اليوم بعنوان "الوفاء للجرحى".

وطالبت الهيئة - فى بيان اليوم الجمعة، المواطنين بالتوجه إلى مخيمات العودة شرق غزة، مؤكدة على سلمية المسيرة وجماهيريتها وعلى استمرارها حتى تحقق أهدافها التى انطلقت من أجلها وهى حماية الحق فى العودة إلى فلسطين وكسر الحصار الإسرائيلى الظالم عن غزة ورفضا لصفقة القرن الأمريكية وما يسمى بالوطن البديل عن فلسطين.

وقالت إن المسيرات ستبدأ مع صلاة العصر مباشرة حتى نهاية يوم الجمعة الساعة السابعة والنصف مساء، مطالبة برفع صور الشهداء خلال المسيرات تخليدا لذكراهم.