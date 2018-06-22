video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 22 يونيو 2018 11:49 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

هيئة مسيرات العودة تدعو للمشاركة فى جمعة "الوفاء للجرحى"

الجمعة، 22 يونيو 2018 10:28 ص
هيئة مسيرات العودة تدعو للمشاركة فى جمعة "الوفاء للجرحى" مسيرات العودة الفلسطينية
غزة (أ ش أ)
إضافة تعليق

دعت الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرات العودة وكسر الحصار سكان قطاع غزة للمشاركة الواسعة فى جمعة اليوم بعنوان "الوفاء للجرحى".

وطالبت الهيئة - فى بيان اليوم الجمعة، المواطنين بالتوجه إلى مخيمات العودة شرق غزة، مؤكدة على سلمية المسيرة وجماهيريتها وعلى استمرارها حتى تحقق أهدافها التى انطلقت من أجلها وهى حماية الحق فى العودة إلى فلسطين وكسر الحصار الإسرائيلى الظالم عن غزة ورفضا لصفقة القرن الأمريكية وما يسمى بالوطن البديل عن فلسطين.

وقالت إن المسيرات ستبدأ مع صلاة العصر مباشرة حتى نهاية يوم الجمعة الساعة السابعة والنصف مساء، مطالبة برفع صور الشهداء خلال المسيرات تخليدا لذكراهم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فلسطين تدعو مجلس حقوق الإنسان للإصرار على ضمان احترام القانون الدولى

وزير أوقاف فلسطين: الواقع الحالى فى القدس الأكثر خطورة منذ احتلالها عام 1967

فلسطين

اخبار فلسطين

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم

مسيرات العوده




لا تفوتك
"مش بالكيماوى".. استخدام الجراحة فى علاج سرطان البروستاتا يشفى المريض تماما

"مش بالكيماوى".. استخدام الجراحة فى علاج سرطان البروستاتا يشفى المريض تماما

المرور يغلق كوبرى 15 مايو جزئيًا بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة 3 أيام

المرور يغلق كوبرى 15 مايو جزئيًا بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة 3 أيام

"فولجوجراد" تستقبل الفراعنة بالفانيليا لمحاربة البعوض

"فولجوجراد" تستقبل الفراعنة بالفانيليا لمحاربة البعوض

نعمة أمام محكمة الأسرة: "زوجى أشعل النيران فى جسدى عندما علم بحملى"

نعمة أمام محكمة الأسرة: "زوجى أشعل النيران فى جسدى عندما علم بحملى"

لا تتعجب إنها كرة القدم.. الأرجنتين تسقط بثلاثية أمام كرواتيا بدون فنانين ولا إعلاميين ولا خمسة أمواه.. الأسطورة ميسي يتوه فى الملعب بدون إصابات.. ومارادونا يبكى فى المدرجات

لا تتعجب إنها كرة القدم.. الأرجنتين تسقط بثلاثية أمام كرواتيا بدون فنانين ولا إعلاميين ولا خمسة أمواه.. الأسطورة ميسي يتوه فى الملعب بدون إصابات.. ومارادونا يبكى فى المدرجات

"بصاصين الجماعة.. فتيات مباعة".. نساء الإخوان كلمة السر فى قضايا التخابر.. ابنة سكرتير المعزول مرسى وصحفية تتورطان فى التخابر مع قطر.. وباحثة كيميائية متهمة بالتخابر مع تركيا

"بصاصين الجماعة.. فتيات مباعة".. نساء الإخوان كلمة السر فى قضايا التخابر.. ابنة سكرتير المعزول مرسى وصحفية تتورطان فى التخابر مع قطر.. وباحثة كيميائية متهمة بالتخابر مع تركيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة