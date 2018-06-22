مصرع شخص بطلق نارى فى مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بأسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

لقى شخص مصرعه بطلق نارى فى مشاجرة وقعت بين عائلتين بنجع رزيق بمركز البدارى بسبب لهو الاطفال وخلافات الجيرة.

كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة البدارى يفيد مصرع "أ . ح" 25 سنة بطلق نارى مقيم نجع رزيق بمركز البدارى فى اشتباكات بالأسلحة النارية وقعت بين عائلة المجنى عليه وعائلة أخرى بسبب خلافات الجيرة، وَلَهْو الاطفال وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى البدارى المركزى وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.