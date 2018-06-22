فيديو جراف.. كوستاريكا خطوة البرازيل الثانية للفوز بالمونديال

إعداد - مروان عصام

يلتقى فى الثانية ظهر الجمعة، منتخب البرازيل مع كوستاريكا بملعب "كريستوفسكى"، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة من مونديال روسيا 2018.

ويسعى منتخب البرازيل لتحقيق نتيجة إيجابية فى مشواره نحو تحقيق رقمه القياسى بالحصول على بطولة كأس العالم للمرة السادسة فى تاريخه.

التقرير التالى يستعرض أبرز الأرقام والإحصائيات لمباراة البرازيل وكوستاريكا..

منتخب البرازيل

تصنيف الفيفا: 2

القيمة التسويقية: 981 مليون يورو

معدل الأعمار: 28.6 عام

أغلى لاعب: نيمار بـ180 مليون يورو

منتخب كوستاريكا

تصنيف الفيفا: 23

القيمة التسويقية: 41 مليون يورو

معدل الأعمار: 29.8 عام

أغلى لاعب: كيلور نافاس بـ18 مليون يورو

عدد المواجهات: 10

9 مرات فاز منتخب البرازيل

مرة واحدة فاز منتخب كوستاريكا

32 هدفاً سجلها منتخب السامبا

9 أهداف سجلها منتخب كوستاريكا