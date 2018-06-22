فيديو.. انطلاق المهرجان السنوى لأكل لحوم الكلاب فى الصين

كتب هانى محمد

انطلق مهرجان أكل لحوم الكلاب المثير للجدل فى مدينة يولين الصينية، بالرغم من التقارير السابقة التى أشارت إلى إلغائه أو تقليص فعالياته هذا العام.

ونشر موقع "يورو نيوز" فيديو لسكان مدينة يولين الصينية خلال الاحتفال بالمهرجان السنوى الذى يقام بمناسبة فصل الصيف، وتضمن الفيديو الأسواق الخاصة لأطعمة الكلاب وطرق الاحتفال بهذا العيد فى المدينة.

وقالت منظمة حماية حقوق الحيوان "هيومان سوساييتى إنترناشيونال" فى بيان إن المهرجان "صنعه" تجار لحوم الكلاب وأن لحوم الكلاب لم تكن جزءاً من الثقافة الغذائية السائدة فى الصين.

ويقول نشطاء إن تجارة لحوم الكلاب غير إنسانية وغير صحية، مشيرين إلى مقاطع فيديو للكلاب التى يتم صيدها بأسلاك، ويتم نقلها فى أقفاص صغيرة وذبحها بقضبان معدنية.

ويعتبر لحم الكلاب طعاماً تقليدياً فى بعض المناطق فى جنوب الصين، حيث يعتقد أنه مفيد للجسم فى الطقس الدافئ.

يذكر أن بعض الدول الآسيوية بدأت بمواجهة هذا التقليد، ففى كوريا الجنوبية مثلاً، التى يعتبر لحم الكلاب فيها أحد أساسيات ثقافة الطعام، والتى يتم سنوياً فيها أكل لحم نحو مليون كلب، حكمت محكمة بتجريم قتل الكلاب بهدف أكلها واعتبارها مخالفة للقانون. وحيث تنشأ أجيال شابة جديدة تنظر للكلاب على أنها حيوانات صديقة وترفض هذه التقاليد، يأمل المدافعون عن حقوق الحيوان فى كوريا الجنوبية بأن يكون هذا الحكم مدخلاً لتجريم أكل لحوم الكلاب بشكل كامل.