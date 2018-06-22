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فيتش تثبت تصنيف كوريا الجنوبية عند "AA-" مع نظرة مستقبلية مستقرة

الجمعة، 22 يونيو 2018 09:26 ص
فيتش تثبت تصنيف كوريا الجنوبية عند "AA-" مع نظرة مستقبلية مستقرة رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن
سول (أ ش أ)
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ثبتت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتمانى، اليوم الجمعة، التصنيف الائتمانى لكوريا الجنوبية عند رابع أعلى مرتبة "AA-" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت "فيتش" فى بيان، بثته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، إنه على الرغم من تخفيف الصراع بين الكوريتين الذى أدت إليه القمتان بين الكوريتين وبين كوريا الشمالية والولايات المتحدة مازالت تؤثر المخاطر الجيوسياسية على التصنيف الائتماني.

وأوضحت أن إعلان كوريا الشمالية نزع السلاح النووى قد يمثل نقطة بداية لتقليل خطر المواجهة العسكرية وفرصة للتغلب على حالة التوتر التى تشهدها الكوريتان على مدى العقود العديدة الماضية.

وأكدت الوكالة أن احتمال إعادة توحيد الكوريتين ليس كبيرا فى غضون فترة قصيرة من الزمن إلا أن ذلك سيؤثر بشكل كبير على الوضع المإلى لكوريا الجنوبية، متوقعة أن يشهد الاقتصاد الكورى الجنوبى زخم النمو باستمرار، إلا أن معدل النمو سيتباطأ إلى 8ر2% خلال العام الجارى وإلى 7ر2% فى العام المقبل.

 


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