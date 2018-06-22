صور..مظاهرة بمحيط السفارة الأمريكية فى المكسيك تنديدا بسياسة ترامب ضد الهجرة

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

نظم العشرات فى المكسيك مظاهرة احتجاجية بمحيط السفارة الأمريكية ضد سياسة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، تجاه الهجرة والمهاجرين، وفق صور أوردتها وكالة الأنباء الفرنسية.

استبعد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الخميس، نجاح الكونجرس فى تمرير مشروع قرار لإصلاح قوانين الهجرة، الذى من المقرر أن يصوت عليه مجلس النواب، وطالب ترامب، الديموقراطيين والجمهوريين على العمل معا من أجل إصلاح ما وصفه بـ "قوانين الهجرة السخيفة".

وتعهد الرئيس الأمريكى، فى أكثر من مناسبة بمنع دخول المهاجرين إلى الأراضى الأمريكية، واتخذ العديد من القرارات التى تعرقل حركة دخول لاجئين ومهاجرين من بعض الدول للولايات المتحدة الأمريكية.

فيما استمرت المظاهرات فى نيويورك، ضد قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والتى تقضى بفصل أطفال المهاجرين غير الشرعيين عن عائلاتهم ، ودافعت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترمب عن سياستها التى تقضى بفصل أطفال المهاجرين غير الشرعيين عن عائلاتهم، فى وقت طالبت الأمم المتحدة بوقف ما وصفته بـ"الانتهاك الخطير" لحقوق الأطفال.

لكن ترمب أمر دوريات مراقبة الحدود قبل شهر بتطبيق سياسة الفصل لردع مهاجرين آخرين من عبور الحدود، ألقى باللوم على الديمقراطيين وسط تزايد الانتقادات محليا وعلى الصعيد الدولي.



احتجاجات فى المكسيك



جانب من المظاهرات بمحيط السفارة الأمريكية



طفلة تشارك فى الاحتجاجات



مطالب بمنع فصل الاطفال عن ذويهم