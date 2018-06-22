رئيس "القابضة للقطن": 1.6 مليار جنيه إيرادات متوقعة لشركة غزل المحلة

كتب عبد الحليم سالم تصوير حسن محمد

أكد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنه يتم تشغيل المصانع بطاقات منخفضة بهدف ضمان تسويق المنتج، وعدم وجود فائض يتم تخزينه .

وأضاف مصطفى لـ"اليوم السابع"، أنه على سبيل المثال فإن مخزون شركة غزل المحلة كان قيمته 400 مليون جنيه، الآن أصبح المتبقى فقط نحو 190 مليون جنيه نتيجة بيع المخزون، خاصة أن المخزون سليم ويتم إعادة الطباعة عليه وتسويقه فى ظل ما شهدته الأسواق من ارتفاع فى الأسعار، موضحا أنه كان يتم السنوات السابقة إنتاج كميات كبيرة ويتم تخزينها .

وأشار الدكتور أحمد مصطفى، إلى أن شركة غزل المحلة تستهدف زيادة الإيرادات إلى 1.6 مليار جنيه العام المالى المقبل 2018-2019، مقابل إيرادات متوقعة العام الحالى 800 مليون جنيه، و680 مليون جنيه إيرادات العام الماضى2016-2017، لافتا أن الشركة نجحت فى خفض الخسائر من 680 مليون جنيه إلى 307 ملايين، وهو ما نجحت فيه أيضا بقية الشركات التابعة .