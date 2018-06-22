حى غرب القاهرة تغلق شقة سكنية لتحويلها إلى مخزن مواد قابلة للاشتعال

ماجد تمراز

داهمت أجهزة محافظة القاهرة وحى غرب القاهرة، العمارة رقم 38 بشارع يحيى إبراهيم، وذلك بعد أن رصدت غرفة عمليات الحى تحويل إحدى الشقق به، من وحدة سكنية إلى مخزن لتخزين المواد الغذائية، والمواد القابلة للاشتعال، وذلك ضمن حملة مكبرة شاركت فيها شرطة المرافق وإدارة الإشغالات بالحى.

وقال اللواء هشام خشبة، رئيس حى غرب القاهرة، إنه تم إرسال خطاب إلى قسم شرطة قصر النيل، لاستدعاء المالك وأخذ تعهد برفع جميع المخالفات، كما تم تحرير محضر بيئة ضده، وتحويله للنيابة العامة، لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وفقا لما حددته القوانين.

ومن ناحية أخرى، ردمت أجهزة حى غرب القاهرة، هبوط أرضى، وذلك بعد إصلاحه ومعرفة السبب فى حدوثه، بشارع جمال الدين أبو المحاسن، حيث تم وضع طبقة أسفلتية، وتم تغيير غطاء غرفة تفتيش الصرف الصحى التى كانت تقع اسفل الهبوط، وذلك لمنع سقوط أحد بها.