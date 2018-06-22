جنوب السودان يستبعد إعادة انضمام زعيم المتمردين "ريك مشار" للحكومة

رويترز

عرض جنوب السودان، اليوم الجمعة، السماح لممثل للمتمردين بالانضمام لحكومته، لكنه استبعد زعيم المتمردين ريك مشار، قائلا إن "الكيل طفح" من الرجل بعد 5 سنوات شهدت حربا مع متمرديه.

وقال وزير الإعلام مايكل ماكوى لويث، خلال مؤتمر صحفى فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، "لا يمكن أن يكون مشار جزءا من الحكومة"، وجاءت تلك التصريحات عقب قمة إقليمية تهدف إلى إحياء عملية السلام فى جنوب السودان.

وأضاف ماكوى، "نفد صبرنا من رياك مشار، من الأضرار التى سببها لأهل جنوب السودان"، وكان زعيم المتمردين أجرى، مساء الأربعاء، فى أديس أبابا، محادثات مع رئيس جنوب السودان سلفا كير، للمرة الأولى منذ سنتين.