تركيا تعتقل 14 شخصا يشتبه بانتمائهم لداعش قبل يومين من انطلاق الانتخابات

أنقرة (رويترز)

قالت وكالة الأناضول التركية للأنباء، اليوم الجمعة، إن شرطة تركيا ألقت القبض على 14 شخصا يشتبه بأنهم من أعضاء تنظيم داعش كانوا يجهزون لهجوم فى أنقرة قبل الانتخابات المقررة يوم الأحد.

وأضافت أن شرطة مكافحة الإرهاب فى العاصمة أنقرة نفذت مداهمات متزامنة فى أماكن مختلفة واقتادت المشتبه بهم، وجميعهم من جنسيات أجنبية، إلى مقر الشرطة لاستجوابهم.

ولم تتوافر تفاصيل أخرى اليوم الجمعة. ويصوت الأتراك يوم الأحد فى انتخابات رئاسية وبرلمانية ستؤذن بتحول البلاد إلى نظام حكم رئاسى قوي.

وتنفذ الشرطة التركية عمليات بانتظام لاستهداف التنظيم المتشدد، وشن تنظيم داعش تفجيرات عديدة فى تركيا فى السنوات القليلة الماضية ومن بينها هجوم على ملهى ليلى فى اسطنبول فى أول يناير 2017 وراح ضحيته 39 شخصا وتفجير فى قلب المدينة التاريخى أودى بحياة 12 شخصا عام 2016.