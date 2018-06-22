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اليوم.. مصر للطيران تسير 17 رحلة من السعودية لإعادة أكثر من 3 آلاف معتمر

الجمعة، 22 يونيو 2018 02:04 ص
اليوم.. مصر للطيران تسير 17 رحلة من السعودية لإعادة أكثر من 3 آلاف معتمر مطار القاهرة -أرشيفية
كتب محمد طنطاوى
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تسير شركة مصر للطيران، اليوم الجمعة، 17 رحلة جوية إلى مطار القاهرة الدولى، قادمة من المطارات السعودية لعودة 3 آلاف و 557 معتمر بعد أداء مناسك عمرة شهر رمضان.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، أنه من المقرر أن تسير الشركة اليوم الجمعة، 12 رحلة من مطار جدة على متنها 2627 معتمر، بالإضافة إلى تسيير 5 رحلات من المدينة المنورة على متنها 930 ليصل إجمالى عدد الرحلات إلى 17 رحلة جوية لعودة 3 آلاف و557 معتمر.

وأضافت المصادر أنه تم تشكيل فريق من العلاقات العامة بالشركة الوطنية مصر للطيران، لإنهاء إجراءات خروج ضيوف الرحمن فور وصولهم الصالة الموسمية بالمطار.

 


 

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