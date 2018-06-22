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الجمعة، 22 يونيو 2018 10:45 م
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الشرطة الفرنسية تفكك أكبر شبكة للاتجار بالمخدرات فى مدينة مارسيليا

الجمعة، 22 يونيو 2018 09:08 م
الشرطة الفرنسية تفكك أكبر شبكة للاتجار بالمخدرات فى مدينة مارسيليا الشرطة الفرنسية
أ ش أ
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أعلنت السلطات الفرنسية اليوم الجمعة عن تفكيك أكبر شبكة للاتجار فى المخدرات فى مدينة مارسيليا جنوبى فرنسا.

وكشف ايريك أريلا المدير الإقليمى للشرطة القضائية - فى مؤتمر صحفى اليوم - أن نحو 250 شرطيا قاموا بمداهمة أوكار تلك الشبكة فى حى "لاكاستلان" بشمال مارسيليا وأوقفوا 20 شخصا وضبطوا 200 كجم من القنب الهندى وتسعة أسلحة نارية وقنبلة يدوية وساترين ضد الرصاص ومبالغ مالية.


ووجه الأدعاء الفرنسى تهمة الاتجار فى المخدرات والانتماء لمجموعة إجرامية وحيازة السلاح بدون ترخيص لثمانية أشخاص من الموقوفين بينهما شخصان محكوم عليهما بالفعل بالسجن خمس وست سنوات فى 12 ديسمبر 2017.

 

 


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