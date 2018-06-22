الداخلية تضبط 70 قطعة سلاح وذخيرة بينها بنادق آلية غير مرخصة

كتب محمود عبد الراضى

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة فى ضبط 66 متهم وبحوزتهم 70 قطعة سلاح ناري بينها 25 بندقية و6 طبنجات، في حملة أمنية مكبرة إستهدفت ضبط حائزى وتجار الأسلحة النارية وورش تصنيعها على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، في إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها من بينها مكافحة جرائم (تهريب ، تصنيع ، إتجار ، إحراز ، حيازة ) الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

وجه قطاع الأمن العام حملات أمنية بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والإدارة العامة لشرطة الكهرباء لضبط كافة جرائم سرقة التيار الكهربائى، أسفرت عن ضبط 19554 قضية وتحصيل 24711 غرامة وتنفيذ 1616 حكم.

جاء ذلك فى إطار تكثيف الجهود الأمنية لضبط المخالفات وجرائم سرقة التيار الكهربائى وتحصيل الغرامات المقررة فى القضايا وتطبيق القواعد القانونية ذات الصلة بكل حسم.

وقام قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والإدارة العامة لشرطة الكهرباء بتكثيف الحملات لضبط كافة جرائم سرقة التيار الكهربائى وتحصيل الغرامات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل المخالفين لما لها من تأثير مباشر على الدخل القومي.

وضبطت شرطة الكهرباء (19554) قضية متنوعة، بينها 19495 قضية سرقة تيار كهربائي، و59 قضية مخالفة شروط التعاقد، وتم تحصيل (24711) حالة، بينها (24698) غرامة سرقة تيار كهربائى، و13 مخالفة شروط التعاقد، وتم تنفيذ (1616) حكم حبس جزئي.