الاحتلال الإسرائيلى يصيب شابا فلسطينيا ويعتقل آخر جنوب بيت لحم

رام الله (أ ش أ)

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، فجر اليوم الجمعة، مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم جنوب الضفة الغربية وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز والصوت، مما أدى لإصابة شاب فلسطينى بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط، كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا آخر خلال المواجهات.

وأفاد مصدر أمنى فلسطينى، فى تصريح ، بأن المواجهات اندلعت على المدخل الرئيس لمخيم الدهيشة، بين الشبان وقوات الاحتلال، ما أدى لإصابة شاب بثلاثة أعيرة معدنية مغلفة بالمطاط فى منطقة الصدر، نقل على إثرها إلى أحد مشافى بيت لحم، لتلقى العلاج، وصفت حالته بالمستقرة.

وأضاف المصدر أن ذات القوة اعتقلت شابا من المخيم بعد دهم منزل والده وتفتيشه.

وفى السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام عبرية أن جنديا إسرائيليا أصيب خلال المواجهات أثناء اقتحام جنود الاحتلال للمخيم.