إصابة 47 مواطنا بنزلات معوية بسبب وجبة فاسدة بالشرقية

أصيب 47 مواطنا من قرية شبرا صورة التابعة لمركز ديرب نجم، بنزلات معوية جماعى، بسبب وجبة فاسدة فى حفل زفاف.

تفقد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى ديرب نجم المركزى، حيث نقل للمستشفى 47 من المصابين إليها، مؤكد أنه تم تقديم الخدمة الطبية لجميع المترددين على الاستقبال.

وأوضح هشام شوقى فى بيان أنه تم حجز 11 حالة وانصراف 36 آخرين من الاستقبال فور تحسن حالتهم كما تم خروج عدد 8 حالات من إجمالى 11 حالة من القسم الداخلى فور تحسن حالتهم وباقى ثلاث حالات مستقرة وسيتم مناظرتها بواسطة الاستشاريين والأخصائيين بعد تلقيهم العلاج.

وأضاف أنه تم مجازاة 7 من طاقم إشراف التمريض وفريق مكافحة العدوى بخصم ثلاثة أيام من راتبهم لتراخيهم فى تقديم الخدمة للمرضى وعدم اتباع سياسات مكافحة العدوى.

قرر وكيل الوزارة بصرف مكافأة خمسة أيام لستة من التمريض اثنين من الأطباء بقسمى الحضانات والعمليات وذلك لنظافة القسمين وحسن الأداء.

وعلى صعيد آخر قرر سيادته مجازاة 7 من طاقم إشراف التمريض وفريق مكافحة العدوى بخصم 3 أيام من راتبهم وذلك لتراخيهم فى تقديم الخدمة للمرضى وعدم اتباع السياسات والمعايير.