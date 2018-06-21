video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 21 يونيو 2018 02:43 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

بعد عامين على تصويت البريكست..

واشنطن بوست: قادة بريطانيا لا يزالوا مرتبكين بشأن كيفية مغادرة أوروبا

الخميس، 21 يونيو 2018 12:58 م
واشنطن بوست: قادة بريطانيا لا يزالوا مرتبكين بشأن كيفية مغادرة أوروبا تيريزا ماى
كتبت: ريم عبد الحميد
إضافة تعليق

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إنه بعد مرور عامين على تصويت البريطانيين فى استفتاء تاريخى على خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبى، كان يفترض أن يكون البريكست يمضى قدما إلى حد كبير مع بدء مفاوضات سريعة تفرز صفقات تجارية جميلة وتحقق الاستقلال. لكن هذا الانفصال اتضح أنه أكثر صعوبة وقسوة مما وعد به.

 

وتشير الصحيفة إلى أن نايجل فراج، السياسى ومذيع الراديو وأحد أبرز دعاة الخروج قد نشر رسما كاريكاتيريا على تويتر هذا الأسبوع يظهر البريطانيين المحبطين بعضهم يحمل شعار المغادرة وآخرين يحملون شعار البقاء يصرخون جميعا "من أجل السماء استمروا فى هذا".

 

ويبدو أن القادة البريطانيين سواء فى حزب المحافظين الحاكم أو حزب العمال لا يستطيعون المضى قدما لأنهم لا يستطيعون الاتفاق على ماهية الأمور. حيث يستمر الانقسام الثلاثى العنيد قبل تسعة أشهر من الوقت الذى يفترض فيه أن يتم تنفيذ البريكست، هذا الانقسام بين أنصار الانفصال القوى والصريع عن الاتحاد الأوروبى، ومريدو الانفصال الناعم غير الواضح، وهؤلاء الذين يريدون إجراء استفتاء آخر على مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

 

وقد نجت رئيس الحكومة البريطانية تريزا ماى، أمس الأربعاء بفارق ضيق من تصويت رفض المحاولة الثانية من قبل مجلس اللوردات لإجراء تعديل يمنح البرلمان سلطة لوقف البريكست، فى حال فشل ماى وبروكسل فى التوصل إلى اتفاق.

 

لكن ماى لم تستطع الحصول على دعم من حكومتها حول ما ينبغى أن يكون عليه اتفاق البريكست وهى بعيدة للغاية عن تلبية مطالب الاتحاد الأوروبى. ومن المقرر أن تعود ماى إلى بروكسل مرة أخرى الأسبوع المقبل لإجراء ما وصف من قبل بأنه سيكون جلسة مفاوضات حاسمة مع قادة أوروبا، لكن فريقها أجل الإعلان عن خطة لمستقبل العلاقات البريطانية الأوروبية حتى يوليو لأنه حكومتها لا تستطع التوصل إلى اتفاق.

 

وقال المسئولون الأوروبيون، إنه من غير المرجح التوصل إلى اتفاق البريكست قبل أكتوبر وربما نوفمبر وقد يكون البديل فى أعياد الميلاد فى ديسمبر المقبل.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تيريزا ماى ترفض مطالب المعارضة داخل مجلس العموم لإلغاء زيارة ترامب المرتقبة

البرلمان يقر مشروع قانون تقدمت به تيريزا ماي على صلة ببريكست

بريطانيا

اخبار بريطانيا

تريزا ماى

رئيس الحكومة البريطانية

الاتحاد الاوروبى

البريكست




لا تفوتك
القوات المسلحة تعلن القضاء على 32 تكفيريا بالعملية سيناء

القوات المسلحة تعلن القضاء على 32 تكفيريا بالعملية سيناء

مقتل وإصابة 15 شرطيا أفغانيا فى هجومين منفصلين جنوب وشمال البلاد

مقتل وإصابة 15 شرطيا أفغانيا فى هجومين منفصلين جنوب وشمال البلاد

رئيس امتحانات الثانوية العامة: لجان الغش بالثانوية موجودة منذ زمن.. ويؤكد: اتخذنا إجراءات قوية لمواجهتها والتضييق عليها.. رضا حجازى: نتوقع حرمان أكثر من 80 طالبا من الامتحان لمدة عامين وأقل بسبب الغش

رئيس امتحانات الثانوية العامة: لجان الغش بالثانوية موجودة منذ زمن.. ويؤكد: اتخذنا إجراءات قوية لمواجهتها والتضييق عليها.. رضا حجازى: نتوقع حرمان أكثر من 80 طالبا من الامتحان لمدة عامين وأقل بسبب الغش

صور.. حملة أمنية على الميادين لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة.. "مرور أسيوط": سحب رخص 21 تاكسى طلب قائدها أجرة زائدة من المواطنين.. وضبط 113 سيارة ملاكى تعمل بأجر.. والمحافظ: حملات مستمرة على مواقف نقل الركاب

صور.. حملة أمنية على الميادين لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة.. "مرور أسيوط": سحب رخص 21 تاكسى طلب قائدها أجرة زائدة من المواطنين.. وضبط 113 سيارة ملاكى تعمل بأجر.. والمحافظ: حملات مستمرة على مواقف نقل الركاب

"شبيجل" الألمانية تعتذر لمنتخب روسيا..تعرف على السبب

"شبيجل" الألمانية تعتذر لمنتخب روسيا..تعرف على السبب

ليكى فى البنطلونات الواسعة.. 4 موديلات عملية اختارى اللى يناسبك منها

ليكى فى البنطلونات الواسعة.. 4 موديلات عملية اختارى اللى يناسبك منها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة