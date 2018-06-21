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موديز: زيادة أسعار الوقود فى مصر عامل إيجابى للتصنيف الائتمانى

الخميس، 21 يونيو 2018 04:32 م
موديز: زيادة أسعار الوقود فى مصر عامل إيجابى للتصنيف الائتمانى موديز
كتبت ياسمين سمرة
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رحبت مؤسسة "موديز" العالمية للتصنيف الائتمانى بقرار الحكومة المصرية الجديدة التى أدت اليمين الدستورية الأسبوع الماضى برفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 35-66.6%، وذلك فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى.

 

وقالت المؤسسة فى تقرير لها بالإنجليزية حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه، أن تلك الخطوة ستساعد الحكومة فى تحقيق هدفها فى تقليص عجز الموازنة نحو 8.4% من إجمالى الناتج المحلى فى العام المالى 2018/2019، مقابل 9.8% فى العام المالى الحالى.

 

وتابعت "موديز" أن قرار زيادة أسعار الوقود إيجابى على التصنيف الائتمانى لمصر لأنه سيسهم فى خفض فاتورة دعم الوقود إلى 1.7% من إجمالى الناتج المحلى فى العام المالى المقبل، مقابل 2.5% تتوقعها الحكومة فى العام المالى الحالى، كما يهبط بفاتورة الدعم عامة من 7.5% من إجمالى الناتج المحلى متوقعة خلال 2017/2018 إلى 6.5% خلال العام المالى المقبل.


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