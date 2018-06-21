مصرع طالب غرقا بترعة شنشور فى المنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

لقى طالب مصرعه غرقا، بقرية شنشور التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وذلك إثر قيامه بالاستحمام بترعة هربا من حرارة الجو، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، اخطارا من إدارة شرطة النجدة بغرق شخص بترعة شنشور ووفاته، وبالانتقال وقوات الإنقاذ النهرى تم انتشال جثة، " م .ح. ل." 12عاما طالب.

وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها، بسؤال والده 76عاما، قرر أنه أثناء قيام المتوفى بالاستحمام بالترعة، ولعدم إجادته للسباحة جرفة التيار وتوفى غرقا، ونفيا الشبهة الجنائية بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن الوفاة نتيجة الغرق ولا توجد شبهة جنائية.

وأشارت التحريات، إلى عدم وجود شبهه جنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 7187 إدارى مركز أشمون لسنة 2018، وبالعرض على النيابة قررت التصريح بدفن الجثة .