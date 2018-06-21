مصرع شاب صدمه قطارا أثناء عبوره السكة الحديد بالبدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

لقى شاب مصرعه، صباح اليوم، حيث صدمه قطارا أثناء عبوره السكة الحديد بالبدرشين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص أثناء عبوره السكة الحديد بالبدرشين، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أنه أثناء عبور شاب السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، صدمه قطارا ما أسفر عن مفارقته الحياة فى الحال، وحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

يذكر أن أهالى البدرشين قدموا العديد من الشكاوى لإغلاق ما يسمى فتحة الموت التى يستخدمها المواطنون فى عبور قضبان السكة الحديد.