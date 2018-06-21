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الخميس، 21 يونيو 2018 04:25 م
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مسئولون أمريكيون: تحضيرات لقمة محتملة بين ترامب وبوتين

الخميس، 21 يونيو 2018 03:24 م
مسئولون أمريكيون: تحضيرات لقمة محتملة بين ترامب وبوتين ترامب وبوتين
واشنطن (أ ش أ)
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قال مسئولون فى الإدارة الأمريكية، اليوم الخميس، إن الرئيس دونالد ترامب يعتزم لقاء نظيره الروسى فلاديمير بوتين خلال زيارته المقررة إلى أوروبا الشهر المقبل.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن المسئولين قولهم: "إن القمة الأمريكية - الروسية قد تُعقد قبل قمة حلف شمال الأطلسى (الناتو) فى بروكسل فى الـ11 من يوليو المقبل، أو بعد زيارة ترامب إلى بريطانيا فى الـ13 من الشهر ذاته".

ويأتى هذا فيما نقلت وسائل إعلام روسية رسمية عن وزارة الخارجية فى موسكو القول: "إن مستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون سيزور روسيا الأسبوع المقبل لمناقشة التحضيرات لعقد لقاء بين ترامب وبوتين".

وكان ترامب قد التقى بوتين مرتين خلال قمة مجموعة الـ20 الماضية فى هامبورج بألمانيا.

 


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