مسؤول أممى: اليمن يشهد أكبر عملية إنسانية وإغاثية فى العالم

نيويورك (أ ش أ )

صرح وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية والإغاثة مارك لوكوك أن اليمن يشهد أكبر عملية إنسانية فى العالم على مع تدفق المساعدات الإنسانية المقدمة من الدول، وفى مقدمتهم السعودية والإمارات والكويت.

وأوضح لوكوك - على هامش الندوة التى نظمها القسم الإنسانى فى الأمم المتحدة عن الدول الداعمة للخطة الإنسانية ، وفقا لقناة العربية الإخبارية اليوم الخميس، أن المساعدات شملت جميع القطاعات كالتعليم والصحة والأمن والإغاثة والبنية التحتية، وبرامج الإسكان بغية إعادة دورة الحياة فى المناطق المحررة.

ومن جانبه .. اشتكى رئيس برنامج الغذاء العالمى ديفيد بيسلى من تصرفات الحوثيين وقطعهم إمدادات المياه والمعونات الإنسانية عن المدنيين بشكل متعمد مما فاقم الوضع الإنسانى فى اليمن.

يذكر أنه منذ اندلاع الأحداث فى اليمن عام 2015 بلغ إجمالى مساعدات السعودية لليمن أكثر من عشرة مليارات دولار، وهى الأكبر فى التاريخ بحسب المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة، الدكتور عبدالله الربيعة، فى وقت واصلت الإمارات دعمها لليمن متجاوزة فى تبرعاتها المليارين ونصف المليار دولار.