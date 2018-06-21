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الخميس، 21 يونيو 2018 03:42 م
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محافظة القاهرة تعلن 30 فرصة للتدريب المجانى على المهن والحرف اليدوية

الخميس، 21 يونيو 2018 02:50 م
محافظة القاهرة تعلن 30 فرصة للتدريب المجانى على المهن والحرف اليدوية المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
ماجد تمراز
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أعلنت الإدارة المركزية للتعاون التابعة لمحافظة القاهرة، عن تقديمها لـ30 فرصة مجانية لتدريب الشباب من الجنسين على الصناعات الحرفية " الحدادة ، النجارة ، الدهانات"، داخل ورش متخصصة بمحافظة القاهرة، على أن يتم تقديم حافز مادى لحضور التدريب.
 
وأعلنت الإدارة عن العديد من الشروط للالتحاق بالدورة التدريبية، منها ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما، وألا يزيد عن 30 عاما، وأن يكون من سكان القاهرة.
 
وتبدأ الدورة التدريبية أول يوليو المقبل، وتستمر لمدة شهرين بواقع خمسة أيام فى الأسبوع، وللتقديم مطلوب الأوراق الآتيه"صورة بطاقة الرقم القومى، تقديم ما يثبت أن المتقدم من سكان القاهرة، تقديم طلب للإدارة المركزية بالموافقة على الالتحاق بالدورة التدريبية ".

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