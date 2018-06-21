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طلاب الثانوية العامة بالجيزة: امتحان التفاضل والتكامل سهل للغاية

الخميس، 21 يونيو 2018 11:13 ص
طلاب الثانوية العامة بالجيزة: امتحان التفاضل والتكامل سهل للغاية امتحانات الثانوية العامة 2018
كتب ــ سيد الخلفاوى
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أكد طلبة الثانوية العامة بالقسم العلمى فى مدرسة الشهيد محمد عبده حسن، الثانوية المشتركة بمدينة منشأة القناطر، أن الامتحان جاء سهلا وفى مستوى الطالب المتوسط.

وعبر أحد الطلاب عن سعادته بسهولة الامتحان، مشيرا إلى أن هناك سؤالين بهم نوع من الصعوبة ولكنه تمكن من حلهما، مؤكدا أن امتحان اليوم جاء أسهل من امتحان الجبر.

جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة بدأت يوم الأحد 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم  فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية حيث يختبر  قرابة 656 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفا و898 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفا و716 فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدون الامتحان داخل  مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.


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الثانوية العامة

الثانوية العامة 2018

امتحانات الثانوية العامة 2018

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التفاضل

التكامل

التفاضل والتكامل

امتحان التفاضل والتكامل




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