video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 21 يونيو 2018 01:42 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

ضبط 553 إسطوانة بوتاجاز و37 ألف لتر سولار بالجيزة قبل طرحها بالسوق السوداء

الخميس، 21 يونيو 2018 12:53 م
ضبط 553 إسطوانة بوتاجاز و37 ألف لتر سولار بالجيزة قبل طرحها بالسوق السوداء اسطوانات بوتاجاز - أرشيفية
كتب إبراهيم سالم
إضافة تعليق

 

ضبطت إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الجيزة عدد553 إسطوانة بوتاجاز منزلى وتجارى لدى عدد من المستودعات بنطاق المحافظة قبل بيعها بالسوق السوداء بأسعار مغالى فيها لتحقيق أرباح غير شرعية مستغلين فى ذلك قرار زيادة أسعار المنتجات البترولية .

 

 

وقال اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة،  أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية تجاه المستودعات التى تم ضبطها وتحرير محاضر أمن دولة طوارئ .

 

 

وأضاف، أنه تم كذلك ضبط 37 ألف لتر سولار قبل طرحها بالسوق السوداء لدى محطة وقود بالصف وتم إحالة المسئول عنها إلى النيابة العامة لتجميعه السولار المدعم بهدف بيعه بالسوق السوداء .

 

 

وأكد، أن أجهزة التفتيش بمديرية ومباحث التموين تكثف حالياً من حملاتها على الأسواق العامة ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود لضبط أى مخالفات أو زيادة فى الأسعار بطريقة عشوائية.

 

 

ولفت الدالى، إلي  أن القضايا التى تم ضبطها تشمل مستودع بالوراق قام بتجميع 348 إسطوانة بوتاجاز منزلى وضبط 59 إسطوانة داخل سيارة نقل و146 إسطوانة منزلى لدى مستودع بوراق العرب .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظة الجيزة: تطبيق نفس تعريفة التاكسى الأبيض المعلنة بمحافظة القاهرة

اخر الاخبار

محافظة الجيزة

الجيزة

التموين

مبلحث التموين




لا تفوتك
القوات المسلحة تعلن القضاء على 32 تكفيريا بالعملية سيناء

القوات المسلحة تعلن القضاء على 32 تكفيريا بالعملية سيناء

مقتل وإصابة 15 شرطيا أفغانيا فى هجومين منفصلين جنوب وشمال البلاد

مقتل وإصابة 15 شرطيا أفغانيا فى هجومين منفصلين جنوب وشمال البلاد

رئيس امتحانات الثانوية العامة: لجان الغش بالثانوية موجودة منذ زمن.. ويؤكد: اتخذنا إجراءات قوية لمواجهتها والتضييق عليها.. رضا حجازى: نتوقع حرمان أكثر من 80 طالبا من الامتحان لمدة عامين وأقل بسبب الغش

رئيس امتحانات الثانوية العامة: لجان الغش بالثانوية موجودة منذ زمن.. ويؤكد: اتخذنا إجراءات قوية لمواجهتها والتضييق عليها.. رضا حجازى: نتوقع حرمان أكثر من 80 طالبا من الامتحان لمدة عامين وأقل بسبب الغش

صور.. حملة أمنية على الميادين لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة.. "مرور أسيوط": سحب رخص 21 تاكسى طلب قائدها أجرة زائدة من المواطنين.. وضبط 113 سيارة ملاكى تعمل بأجر.. والمحافظ: حملات مستمرة على مواقف نقل الركاب

صور.. حملة أمنية على الميادين لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة.. "مرور أسيوط": سحب رخص 21 تاكسى طلب قائدها أجرة زائدة من المواطنين.. وضبط 113 سيارة ملاكى تعمل بأجر.. والمحافظ: حملات مستمرة على مواقف نقل الركاب

"شبيجل" الألمانية تعتذر لمنتخب روسيا..تعرف على السبب

"شبيجل" الألمانية تعتذر لمنتخب روسيا..تعرف على السبب

ليكى فى البنطلونات الواسعة.. 4 موديلات عملية اختارى اللى يناسبك منها

ليكى فى البنطلونات الواسعة.. 4 موديلات عملية اختارى اللى يناسبك منها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة