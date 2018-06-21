ضبط 553 إسطوانة بوتاجاز و37 ألف لتر سولار بالجيزة قبل طرحها بالسوق السوداء

كتب إبراهيم سالم

ضبطت إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الجيزة عدد553 إسطوانة بوتاجاز منزلى وتجارى لدى عدد من المستودعات بنطاق المحافظة قبل بيعها بالسوق السوداء بأسعار مغالى فيها لتحقيق أرباح غير شرعية مستغلين فى ذلك قرار زيادة أسعار المنتجات البترولية .

وقال اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية تجاه المستودعات التى تم ضبطها وتحرير محاضر أمن دولة طوارئ .

وأضاف، أنه تم كذلك ضبط 37 ألف لتر سولار قبل طرحها بالسوق السوداء لدى محطة وقود بالصف وتم إحالة المسئول عنها إلى النيابة العامة لتجميعه السولار المدعم بهدف بيعه بالسوق السوداء .

وأكد، أن أجهزة التفتيش بمديرية ومباحث التموين تكثف حالياً من حملاتها على الأسواق العامة ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود لضبط أى مخالفات أو زيادة فى الأسعار بطريقة عشوائية.

ولفت الدالى، إلي أن القضايا التى تم ضبطها تشمل مستودع بالوراق قام بتجميع 348 إسطوانة بوتاجاز منزلى وضبط 59 إسطوانة داخل سيارة نقل و146 إسطوانة منزلى لدى مستودع بوراق العرب .