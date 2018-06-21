زوجة تشكى زوجها فى بلاغ رسمى: "يبحث عن عروسة عبر مواقع التواصل"

كتبت أسماء شلبى

حررت زوجة بلاغًا ضد زوجها أمام قسم شرطة أكتوبر، اتهمته فيه بسرقة منقولاتها وتبديدها وخيانتها بسبب علاقته المتعددة مع فتيات على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأكدت الزوجة "شهد.ص.ط"، البالغة من العمر 29 عامًا، فى بلاغها ضد زوجها "ت.أ": زوجى اختار المكوث بالمنزل ورفض الخروج للعمل واعتمد على ما أتقاضاه من مبالغ مالية وطالبنى بالتكفل بكل احتياجاته، وعندما أقصر يطالبنى بالاتصال بزملائى والاستدانة، وإذا رفضت يقوم بتعنيفى وضربى مستغلاً ضعفى وعدم استطاعتى الهروب من قبضته بسبب تهديده لى بحرمانى من طفلتى التى تبلغ 4 سنوات.

وتابعت الزوجة: خلال سنوات زواجى منه جعلنى أُذل لأصدقائى حتى ألبى طلباته التى لا تنتهى لدرجة دفعتنى للتسول بجسدى من أجل الإنفاق عليه، والتعرض للإهانة والقسوة ممن أعمل معهم بسبب عجزى على سد ديون زوجى، وعندما أطالبه بالخروج للعمل وتحمل المسئولية يعنفنى ويحدثنى بأنه لا يجد مانع أن تعوله امرأة وأنه تزوجنى لذلك الغرض .

وأضافت: عندما رأى زوجى عدم استطاعتى تلبية الأموال التى يحتاجها قرر البحث عن بديل وبدأ فى مرافقة الفتيات والبحث عن عروس عبر وسائل التواصل الاجتماعى، واشترط أن تكون مطلقة وتكبره فى العمر وعندما واجهته هددنى وقال أنه لن يستطيع أن يتكفل بالإنفاق علينا وأنه سيتزوج لتجد من يعوله .

وتابعت شهد: استغل غيابى عن المنزل وسرق منقولاتى وباعها، وعندما عدت واعترض على تصرفاته كاد أن يفتك بى وابنته، فأقدمت على الهروب حفاظًا على حياتنا من عنفه .

يذكر أن الزوجة تقدمت بطلب لمكتب تسوية المنازعات حمل رقم 119 لسنة 2018 للحصول على الطلاق للضرر، وطلب آخر لمحكمة أكتوبر باتهام زوجها بتبديد منقولاتها حمل رقم 635 لسنة 2018.